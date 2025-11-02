Острів Гозо, який часто перебуває у тіні свого більш жвавого сусіда Мальти, пропонує більш спокійний відпочинок, пише 24 Канал з посиланням на Express. Острів приваблює туристів, які прагнуть насолодитися мальовничою природою, культурою та теплою погодою ще довго після закінчення літнього сезону.

Що подивитися на острові Гозо?

З температурою в листопаді, що тримається на рівні +21 градус тепла, Гозо – це ідеальне місце для тих, хто прагне сонця, спокою та смаку середземноморського життя.

Попри скромні розміри, острів має багату культурну спадщину, 40 тисяч місцевих мешканці, які проживають на Гозо, дуже пишаються своїми традиціями та історією.

Ġgantija, комплекс мегалітичних храмів у Xagħra, є відомим туристичним об'єктом. Він складається з двох величезних храмів, споруджених в епоху неоліту (близько 3600 – 2500 років до нашої ери).

Як йдеться у статті на Вікіпедії, мегалітичні храми Мальти, до складу яких входить та Ġgantija, занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За припущенням археологів, храми були присвячені культу родючості, про що свідчать численні статуетки, виявлені на околицях комплексу.



Острів Гозо / Фото Pexels

У таких селах, як столиця Вікторія та Шагра, збереглися вузькі вулички, жваві ринки та чарівні площі. На них збираються місцеві жителі, пропонуючи відвідувачам справжній смак повсякденного життя Гозо.

Для любителів пляжного відпочинку та водних видів спорту Гозо має свою частку прибережного шарму. Пляж Ramla Bay з червоним піском і бухта Xlendi – ідеальні для плавання і каякінгу та є двома найвідомішими місцями острова.

Любителі дайвінгу вважають Гозо одним з найкращих місць у Середземномор'ї завдяки його прозорим водам, підводним печерам і скелям. Навіть Внутрішнє море (Qawra) пропонує унікальні можливості для плавання і снорклінгу в оточенні вапнякових утворень острова.



Острів Гозо / Фото Pexels

Дістатися до Гозо дуже просто. Відвідувачі спочатку прилітають до Міжнародного аеропорту Мальти, який має хороше сполучення з основними хабами Європи. З аеропорту автобус, таксі або автомобіль можуть доставити мандрівників до гавані Ċirkewwa, звідки мальовнича 25-хвилинна поїздка на поромі доправить їх до гавані Mġarr, головних воріт Гозо.

Осінь на Гозо особливо приваблива, оскільки літні натовпи розрідилися, але погода залишається достатньо теплою для купання або довгих прогулянок узбережжям.

