Історія Ронди сягає тисяч років у минуле. І 24 Канал із посиланням на Spain.info розповість про неї докладніше.

Дивіться також Де в Іспанії поїсти за копійки: топ-8 найдешевших міст

Відчуйте магію Андалусії: чому туристу варто обов'язково відвідати Ронду?

За тисячі років свого існування місто Ронда (провінція Малага автономного регіону Андалусія в Іспанії) зберегло унікальне поєднання природних красот і культурної спадщини, ставши одним із найзахопливіших і найвідоміших туристичних напрямків у 2025 році. Що ж у нім такого особливого?

Основна архітектурна перлина міста – Пуенте-Нуево, кам'яний міст XVIII століття, який зв'язує дві частини Ронди та підноситься над прірвою на висоту близько 100 метрів. Цей міст – не тільки функціональна споруда, а й символ Ронди, що відкриває здатні вразити види на каньйон та навколишні гори.​

Але історія Ронди сягає ще кельтських та римських часів, тож її архітектура – це значно більше, ніж згаданий міст. Вона поєднує мавританські, середньовічні та модерністські впливи.

Старе місто з вузькими вуличками, історичними будівлями й типово андалузькими білими фасадами створює неповторну атмосферу. А особливою пам'яткою є арена для бою биків, одна з найстаріших у країні, що функціонує й зараз.

Неймовірні краєвиди Ронди: дивіться відео dsvideographynl

Природні ландшафти Ронди, її історія, мистецтво і культура легко залучають туристів зі всього світу. Плюс горизонти міста обрамлені горами Сьєрра-де-Грасалема та Лас-Ньєвес, де можна знайти численні пішохідні маршрути та насолодитися природою.

Цікавого у регіоні дуже багато. До прикладу, як зазначає Novo-monde, за 15 кілометрів від Ронди ви побачите "біле село" Сетеніль-де-лас-Бодегас – його частина села побудована просто під виступом скелі на березі річки. А ще неподалік є Куева-дель-Гато – котяча печера, на східній частині природного парку Грасалема. Загалом там 8 кілометрів печер і 25 озер.

А які ще туристичні магніти Іспанії варто відвідати?