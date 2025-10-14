Туди щороку приїздять тисячі мандрівників, адже там не тільки дух мавританської історії, а й чудове море. 24 Канал із посиланням на Viator розповість про нього докладніше.

Де в Іспанії дослідити історію маврів на власні очі?

Алькасаба в Альмерії закладена у 955 році за наказом халіфа Абд ар-Рахмана III. І сотні років вона була ключовою фортецею Андалусії, яку часто називають замком Альмерії.​

Ця фортеця стоїть на пагорбі над містом Альмерія і вражає масштабом – її площа близько 35 тисяч метрів квадратних. Це не лише мури та башти, а цілий комплекс з адміністративними кварталами, мечеттю, садами, водоймами й палацовими залами.

За понад тисячолітню історію тут встигли побувати правителі Кордовського халіфату, середньовічні кастильські королі, християнські й мавританські владарі. У XI столітті замок став мало не головним осередком мусульманської торгівлі у всій Андалусії.

Як зазначає Peek, у замку сьогодні можна відвідати вежі Одаліска, Порохову та Дзеркальну, Свічкову стіну, ісламські резервуари для води та королівські лазні, а також внутрішні покої та багато іншого. Та кульмінацією, вочевидь, буде розлогий краєвид.

Тераси західної стіни відкривають захопливі панорами на місто, порт, пустелю Табернас і узбережжя Середземного моря. В Альмерії також є музей історії фортеці, організовують креативні вечірні тури з підсвіткою та інтерактивними гідами та багато інших цікавих заходів.

Зверніть увагу: вхід до Алькасаби відкритий цілий рік, а з квітня по жовтень навіть подовжено години роботи через великий турпотік. Вхід для мешканців ЄС безплатний, з інших беруть символічні 1,5 євро. А у першу неділю кожного місяця з жовтня по березень взагалі нічого не беруть.

А що ще цікавого в Альмерії варто відвідати?