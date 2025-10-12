Сайт з бронювання подорожей Omio підрахував середню вартість недорогого харчування в основних містах Іспанії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Де в Іспанії дешево поїсти?
Виявилося, що найдешевшим місцем в Іспанії є мальовниче історичне містечко Альбокс, що в складі Андалусії. Місто, що оточене пагорбами та оливковими гаями, є ідеальним для відпочивальників, які прагнуть познайомитися з автентичною іспанською культурою.
Середня вартість пляшки вина в Альбоксі складає близько 135 гривень, а вартість обіду на двох – приблизно 1 110 гривень.
У Мадриді, столиці Іспанії, відвідувачі повинні заплатити в середньому 130 гривень за звичайний капучино, тоді як в місті Альбокс його можна купити приблизно за 70 гривень.
Друге місце у рейтингу посідає популярне місто Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія, де недорога трапеза коштує в середньому 490 гривень. Вино трохи дорожче – 250 гривень, але трапеза на двох з вином обійдеться приблизно у 1200 гривень.
Третє місце посідає Гранада, ще одне прекрасне місто в регіоні Андалусія. Тут середня вартість обіду становить 600 гривень, а пляшка вина – 230 гривень, що робить вартість вечері на двох близько 1400 гривень. Замикають п'ятірку лідерів два відомих південних міста – Севілья і Марбелья, де обід і вино для двох коштують майже 1500 гривень.
Які 8 міст Іспанії є найдешевшими для харчування?
- Альбокс, Андалусія – 440 гривень за недорогу трапезу;
- Лас-Пальмас, Гран-Канарія – 490 гривень;
- Гранада, Андалусія – 600 гривень;
- Севілья, Андалусія – майже 1500 гривень за трапезу та вино для двох;
- Марбелья, Андалусія – майже 1500 гривень за обід і вино для двох;
- Сарагоса, Арагон – 160 гривень за пляшку вина;
- Аліканте, Валенсія – 180 гривень за пляшку вина;
- Адра, Андалусія – 180 гривень за пляшку вина.
Для мандрівників, які планують бюджетний відпочинок, видання Lonely Planet рекомендує спробувати традиційну іспанську закуску – тапас. Зазвичай вони дешеві, а також продаються за вигідною ціною у мінімаркетах.
Де відпочити в Іспанії?
У 2025 році Іспанія зазнала рекордного напливу туристів, що вплинуло на вартість відпочинку в країні восени. Високий сезон в Іспанії тепер не тільки влітку, але й восени, внаслідок чого ціни на відпочинок залишаються високими.
Попри це, туристи продовжують їздити в Іспанію, оскільки це одна з країн Європи, де навіть восени тепло. Серед сонячних напрямків Іспанії виокремлюють Майорку, де приємно відпочивати взимку.
Окрім того, серед місць, які рекомендують відвідати в Іспанії восени, згадується Менорка, що в Середземному морі.