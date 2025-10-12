Сайт з бронювання подорожей Omio підрахував середню вартість недорогого харчування в основних містах Іспанії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також Туристам порадили найкраще місто для осінньої відпустки: куди поїхати на відпочинок

Де в Іспанії дешево поїсти?

Виявилося, що найдешевшим місцем в Іспанії є мальовниче історичне містечко Альбокс, що в складі Андалусії. Місто, що оточене пагорбами та оливковими гаями, є ідеальним для відпочивальників, які прагнуть познайомитися з автентичною іспанською культурою.

Середня вартість пляшки вина в Альбоксі складає близько 135 гривень, а вартість обіду на двох – приблизно 1 110 гривень.

У Мадриді, столиці Іспанії, відвідувачі повинні заплатити в середньому 130 гривень за звичайний капучино, тоді як в місті Альбокс його можна купити приблизно за 70 гривень.

Друге місце у рейтингу посідає популярне місто Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія, де недорога трапеза коштує в середньому 490 гривень. Вино трохи дорожче – 250 гривень, але трапеза на двох з вином обійдеться приблизно у 1200 гривень.

Третє місце посідає Гранада, ще одне прекрасне місто в регіоні Андалусія. Тут середня вартість обіду становить 600 гривень, а пляшка вина – 230 гривень, що робить вартість вечері на двох близько 1400 гривень. Замикають п'ятірку лідерів два відомих південних міста – Севілья і Марбелья, де обід і вино для двох коштують майже 1500 гривень.

Які 8 міст Іспанії є найдешевшими для харчування?

Альбокс, Андалусія – 440 гривень за недорогу трапезу; Лас-Пальмас, Гран-Канарія – 490 гривень; Гранада, Андалусія – 600 гривень; Севілья, Андалусія – майже 1500 гривень за трапезу та вино для двох; Марбелья, Андалусія – майже 1500 гривень за обід і вино для двох; Сарагоса, Арагон – 160 гривень за пляшку вина; Аліканте, Валенсія – 180 гривень за пляшку вина; Адра, Андалусія – 180 гривень за пляшку вина.

Для мандрівників, які планують бюджетний відпочинок, видання Lonely Planet рекомендує спробувати традиційну іспанську закуску – тапас. Зазвичай вони дешеві, а також продаються за вигідною ціною у мінімаркетах.

Де відпочити в Іспанії?