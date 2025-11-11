Але є одне місце для відпочинку, яке дешевше і, на думку експертів, поступово замінює Мальдіви. Тропічні острови Занзібару вважають новим великим пляжним напрямком, де бірюзові води, тихі курорти та поєднання історії та культури приваблюють відвідувачів з усього світу, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому Занзібар кращий за Мальдіви?

Експерти з подорожей Sundowner Holidays розповіли, що зростання популярності Занзібару давно назрівало. Порівнюючи з іншими напрямками, країна пропонує справжнє поєднання автентичності та природної краси без високих витрат.

Розташований недалеко від узбережжя Танзанії, Занзібар нещодавно був визнаний одним з найкращих островів світу в рейтингу Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025. Він посів четверте місце в категорії "Африка та Індійський океан".



Занзібар / Фото Pexels

Як зауважили експерти Sundowner Holidays, особливість Занзібару не у віллах над водою чи вишуканій досконалості, а в автентичності та спокої.

Ви можете розслабитися, зануривши ноги в пісок і тримати в руці кокос, не платячи за це, як на Мальдівах,

– кажуть фахівці.

Чимало мандрівників, які відвідали це місце, у коментарях на TripAdvisor підтверджують думку експертів.

"Я був на Мальдівах і щойно повернувся із Занзібару. Мушу сказати, що якби мені довелося вибирати, я б завжди обрав Занзібар. На мій погляд, тут найкращі пляжі у світі, і тут можна робити набагато більше, ніж просто засмагати на пляжі", – написав один з туристів.

Що більше, порівнюючи з деякими елітними курортами, Занзібар все ще є відносно доступним. Багато готелів на березі моря коштують від 80 до 120 фунтів за ніч (4 300 – 6 500 гривень). І навіть розкішні курорти з приватними віллами та басейнам, як правило, дешевші, ніж на Мальдівах.

Експерти переконують, що найбільшою принадою Занзібару є його різноманітність. На півночі пляжі Nungwi та Kendwa відомі спокійним морем і жвавими пляжними барами. На південному сході такі райони, як Paje та Jambiani, пропонують широкі порожні пляжі, які ідеально підходять для довгих прогулянок, кайтсерфінгу чи просто спостереження за сходом сонця.

Ви можете вибрати спокійний відпочинок або щось більш соціальне, і для цього не потрібно залишати острів. На Мальдівах це не завжди так,

– підкреслюють експерти.

Окрім пляжів, острів багатий на історію. Його столиця, Стоун-Таун, входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО й славиться різьбленими дерев'яними дверима та вузькими вуличками.



Занзібар / Фото Pexels

"Такого місця більше ніде немає. У повітрі ви відчуєте аромат гвоздики, музику з місцевих магазинів і поглянете на минуле, яке досі живе", – додають фахівці.

Занзібар також має що запропонувати мандрівникам, які хочуть чогось більшого, ніж просто засмагати. Відвідувачі можуть зайнятися снорклінгом або дайвінгом на коралових рифах атолу Мнемба, подивитися на дельфінів біля Кізімказі або взяти участь в екскурсії про спеції, щоб дізнатися про корицю, мускатний горіх і ваніль.

У внутрішній частині острова, в лісі Джозані, мешкають червоні колобуси – рідкісний вид мавп, який не зустрічається більше ніде на Землі. Найкращий час для відвідування Занзібару – з червня по жовтень, коли погода суха і сонячна.

Які є альтернативи Мальдівам?