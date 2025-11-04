Шрі-Ланку не можна назвати прихованою перлиною, але в останні місяці вона стає популярнішою, пише 24 Канал з посиланням на Express. За даними Travel Republic, лише за останній місяць попит на відпочинок у цій південноазіатській країні зріс на 72%.

Яку країну обрати для відпочинку взимку?

Блогери в соцмережах діляться своїми враженнями від подорожей по Шрі-Ланці, а їхні шанувальники описують країну як "найчарівніше місце на землі".

З ідеальними пляжами, пишною зеленою природою та дикою фауною, що включає все, від слонів до леопардів, неважко зрозуміти, чому вона так подобається відважним мандрівникам.



Яких тварин можна побачити на Шрі-Ланці / Фото Pexels

Стародавня цитадель Сігірія (Sigiriya), яка, за словами місцевих жителів, була побудована королем Кашьяпою, є дивовижною пам'яткою. Сігірія, або Левова скеля, отримала свою назву від величезного висіченого в камені лева, який утворює вхід до фортеці. Підйом до неї крутий, але він вартий уваги, адже звідти відкриваються неймовірні краєвиди.

Тим часом національний парк Уда-Валаве (Udawalawe) пропонує ідилічне місце для спостереження за дикими тваринами під час сафарі: від буйволів і мангустів до шакалів і плямистих оленів.

Якщо говорити про пляжі, які можуть змагатися з Мальдівами, то Унватуна (Unwatuna) – це те місце, яке не можна пропустити, адже він може похвалитися кришталево чистою водою, яка ідеально підходить для плавання або водних видів спорту.

Також тут є чарівні храми, розкидані по всій місцевості, але якщо ви можете відвідати тільки один, то варто вибрати Храм Зуба (Temple of the Tooth). Розташований у жвавому місті Канді, цей об'єкт Всесвітньої спадщини зберігає реліквію зуба Будди – важливий скарб, оскільки вважається, що той, хто володіє реліквією, може правити країною.



Шрі-Ланка / Фото Pexels

Тому не дивно, що сам зуб зберігається в золотій скриньці, якомога далі від сторонніх очей. Проте в храмовому комплексі є безліч святилищ і менших храмів, які можна відвідати, і які дають можливість поринути в культуру Шрі-Ланки.

Експерт з Travel Republic заявив, що Шрі-Ланка стає одним з найцікавіших напрямків Азії.

"Вона пропонує приголомшливі пляжі, пишні острови, багату місцеву культуру та неймовірну дику природу, і все це без натовпів туристів, які переповнюють інші напрямки. Для мандрівників, які шукають автентичності та пригод, це напрямок, який все ще здається свіжим і невідкритим, подібно до Балі двадцять років тому", – йдеться у повідомленні.

На Шрі-Ланці температура в грудні та січні може досягати 30 градусів. Однак слід зауважити: якщо ви збираєтеся відвідати країну взимку, то вирушайте на південне та західне узбережжя, де сухий сезон. У північних районах будуть переживати сезон мусонів.

