Якщо плануєте поїздку сюди, то про дещо варто знати заздалегідь – усе заради комфортного відпочинку. 24 Канал із посиланням на yohomobile та njoy_travell розповість про нього докладніше.
Шрі-Ланка: які головні поради та лайфхаки для комфортного відпочинку варто знати?
Як дістатися? Основний аеропорт країни – Коломбо. Політ із європейських міст, таких як Варшава, Бухарест, Будапешт чи Кишинів, передбачає пересадки у Дубаї, Досі або Стамбулі. Загальний час у дорозі – приблизно від 12 до 14 годин.
Коли їхати? Найкращий час для відпочинку – з жовтня по квітень. У цей період мінімальна кількість дощів і комфортна погода, що ідеально підходить для пляжного відпочинку.
Які курорти найбільш популярні? Це Бентота зі спокійними пляжами та атмосферою для сімейного відпочинку, Хіккадува з райськими умовами для серферів і любителів коралових рифів, Унаватуна з дайвінг-центром і широким пляжем та Канді – культурна столиця з храмами та чайними плантаціями.
Що скуштувати? Основна страва – рис із каррі. Також не пропустіть павел самбол – кокосову пасту з чилі. А для любителів солодкого – свіжі тропічні фрукти, як-от папая, манго чи ананас. Обов'язково скуштуйте цейлонський чай, він один із найкращих у світі.
Що потрібно знати перед незабутньою подорожжю на Шрі-ланку / Дивіться фото njoy_travell
Що привезти? Найкращі сувеніри – це чай преміумкласу, аюрведичні прянощі та косметика, місцеві камені, зокрема сапфіри, а також текстиль і дерев’яні вироби ручної роботи.
На що звернути особливу увагу? Пам'ятайте, що рух на острові лівосторонній, що краще мати при собі долари США, що у храмах обов'язково потрібно знімати взуття, і що для сафарі у джунглях знадобиться зручний одяг, взуття та бінокль.
Які цікаві туристичні локації Шрі-Ланки варті вашої уваги?
Шрі-Ланка – це унікальне поєднання океану, храмів і джунглів в одній подорожі. Та навіть там є абсолютно особливі місцини. Отже, кожному туристу там точно варто побачити:
- Національний парк Яла. Це один із найпопулярніших заповідників, де можна побачити слонів, леопардів і крокодилів у природному середовищі. Сафарі тут – справжня пригода для любителів дикої природи.
- Священна гора Адама (Шрі-Пада). Це одна з найпомітніших туристичних визначних пам'яток країни та місце паломництва трьох світових релігій. Підйом на вершину на світанку відкриває захопливі краєвиди та ставить на межу духовного осяяння.