Якщо плануєте поїздку сюди, то про дещо варто знати заздалегідь – усе заради комфортного відпочинку. 24 Канал із посиланням на yohomobile та njoy_travell розповість про нього докладніше.

Шрі-Ланка: які головні поради та лайфхаки для комфортного відпочинку варто знати?

Як дістатися? Основний аеропорт країни – Коломбо. Політ із європейських міст, таких як Варшава, Бухарест, Будапешт чи Кишинів, передбачає пересадки у Дубаї, Досі або Стамбулі. Загальний час у дорозі – приблизно від 12 до 14 годин.

Коли їхати? Найкращий час для відпочинку – з жовтня по квітень. У цей період мінімальна кількість дощів і комфортна погода, що ідеально підходить для пляжного відпочинку.

Які курорти найбільш популярні? Це Бентота зі спокійними пляжами та атмосферою для сімейного відпочинку, Хіккадува з райськими умовами для серферів і любителів коралових рифів, Унаватуна з дайвінг-центром і широким пляжем та Канді – культурна столиця з храмами та чайними плантаціями.

Що скуштувати? Основна страва – рис із каррі. Також не пропустіть павел самбол – кокосову пасту з чилі. А для любителів солодкого – свіжі тропічні фрукти, як-от папая, манго чи ананас. Обов'язково скуштуйте цейлонський чай, він один із найкращих у світі.

Що потрібно знати перед незабутньою подорожжю на Шрі-ланку / Дивіться фото njoy_travell

Що привезти? Найкращі сувеніри – це чай преміумкласу, аюрведичні прянощі та косметика, місцеві камені, зокрема сапфіри, а також текстиль і дерев’яні вироби ручної роботи.

На що звернути особливу увагу? Пам'ятайте, що рух на острові лівосторонній, що краще мати при собі долари США, що у храмах обов'язково потрібно знімати взуття, і що для сафарі у джунглях знадобиться зручний одяг, взуття та бінокль.

Які цікаві туристичні локації Шрі-Ланки варті вашої уваги?

Шрі-Ланка – це унікальне поєднання океану, храмів і джунглів в одній подорожі. Та навіть там є абсолютно особливі місцини. Отже, кожному туристу там точно варто побачити: