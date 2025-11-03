Блогерка у TikTok з аудиторією у понад 100 тисяч підписників назвала Скоп'є найбільш недооціненим містом Європи, пише 24 Канал. Столиця Північної Македонії є найбільшим містом республіки, попри населення у 620 825 жителі.
Дивіться також Топ 5 місць, які варто забронювати для відпустки у 2026 році
Що побачити в Скоп'є?
За словами блогерки, Старе місто в Скоп'є – це ідеальне місце для проживання. Як пише Express, десять років тому частина міста була відремонтована в межах суперечливої урядової програми, спрямованої на розвиток туризму.
Загалом Скоп'є пропонує дуже доступне житло, зокрема безліч варіантів на Airbnb та в готелях.
Багато відвідувачів столиці Північної Македонії рекомендують екскурсію до каньйону Матка. Це мальовничий каньйон долини річки Треска, притоки Вардара площею близько 5 тисяч гектарів. Він розташований за 17 кілометрів на південний захід від Скоп'є.
Блогерка розповіла про мандрівку до Скоп'є: дивіться відео
Екскурсію можна забронювати в додатку Get Your Guide. Під час подорожі туристи відправляються на річку Треска, що протікає серед зелених гір, схожих на мальовничі пейзажі Таїланду.
Річкові човни зрештою приводять до печери Врело, однієї з найглибших підводних печер у світі, глибина якої досі не встановлена. Екскурсії також можуть включати зупинку в монастирі та поїздку на канатній дорозі до прекрасного Хреста Тисячоліття, звідки відкриваються спокійні краєвиди.
У Старому місті Скоп'є розташовані багаті ринки, де відвідувачі можуть спостерігати за жвавим життям місцевих жителів і придбати сувеніри. Туристи можуть також відвідати кафе й оглянути решту сучасного міста, щоб насолодитися чудовою вечерею.
Фортеця Скоп'є і мечеть Мустафи-паші – два культурні об'єкти, багаті на значення і спадщину. Вхід до фортеці безкоштовний, звідти відкривається чудовий вид на центр міста.
Куди поїхати у Європі на відпочинок?
Мандрівникам, які в листопаді хочуть відчути літнє тепло, варто вирушати на острів Гозо в Середземному морі. Він має багату культурну спадщину та є популярним туристичним напрямком завдяки своїй природній красі та історичним пам'яткам.
Окрім того, низка красивих міст з теплою погодою восени розташовані в Іспанії. Серед них – Кадіс, який було визнано одним із найкращих туристичних напрямків для відвідування у 2026 році.
Додамо, що Фінляндія увійшла до списку 25 найкращих місць для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet. Країна відома своїми природними ландшафтами та культурою саамів, які живуть у Лапландії.