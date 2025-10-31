Видання Lonely Planet склало рейтинг 25 найкращих місць для подорожей у 2026 році, в якому знайшлося місце для Фінляндії, пише 24 Канал. Ця країна – єдина європейська держава, яка потрапила до цього списку.
Яку країну Європи обрати для відпустки у 2026 році?
Як повідомляє Express з посиланням на World Happiness Report 2025, Фінляндія ввосьме поспіль отримала титул найщасливішої країни світу.
Одним з важливих факторів, що сприяє задоволеності фінів, є приголомшливий природний ландшафт країни. Відома як "Країна тисячі озер", Фінляндія налічує майже 200 тисяч озер і приблизно на три чверті вкрита лісами.
Країна також є ідеальним місцем для спостереження за північним сяйвом, яке можна побачити незліченну кількість вечорів, особливо в Лапландії.
Полярне сяйво у Фінляндії / Фото Pexels
Керрі Вокер з Lonely Planet пише, що якщо ви відвідуєте Фінляндію, не варто її покидати, не познайомившись із культурою саамів у Лапландії.
"Залиште Санту і вирушайте до Інарі або ще далі на північ, до Утсйокі, щоб покататися на санях, запряжених оленями, і послухати йойк (ритмічні вірші), які співають навколо мерехтливого багаття у простій лаву-наметі. Відвідайте всю Арктику з гонками на хаскі, прогулянками на снігоступах і підлідним ловом риби, а потім сховайтеся в дерев'яній хатинці, іглу або куполі для спостереження за полярним сяйвом, щоб подивитися, як тихо падають сніжинки", – радить вона.
Саами населяють північну Лапландію, регіон, який простягається також на територію Швеції та Норвегії. Багато хто з них досі займається старовинним оленярством, хоча зараз використовують сучасні методи та пристосування, такі як дрони та снігоходи.
Куди поїхати у 2026 році?
Онлайн-агентство подорожей Expedia склало рейтинг найпопулярніших напрямків у 2026 році. Агентство проаналізувало, які напрямки набирають популярність серед мандрівників. За версією Expedia, найпопулярнішими напрямками для подорожей у 2026 році є Біг-Скай у США, Окінава в Японії та Сардинія в Італії.
Видання Lonely Planet також опублікувало свій огляд найкращих місць для подорожей. Поряд з уже популярними напрямками, як-от Мехіко, Ботсвана та Сардинія, у списку є й кілька нестандартних пропозицій, зокрема є Реюньйон, французький департамент в Індійському океані.
Також у 2026 році в тренді будуть подорожі до місць, де знімалися популярні фільми та телешоу, зокрема Йоркшир у Великій Британії та Пелопоннес у Греції.