Видання Lonely Planet склало рейтинг 25 найкращих місць для подорожей у 2026 році, в якому знайшлося місце для Фінляндії, пише 24 Канал. Ця країна – єдина європейська держава, яка потрапила до цього списку.

Дивіться також Не Мілан чи Венеція: експерт назвав найкраще місто Італії і його вибір шокує

Яку країну Європи обрати для відпустки у 2026 році?

Як повідомляє Express з посиланням на World Happiness Report 2025, Фінляндія ввосьме поспіль отримала титул найщасливішої країни світу.

Одним з важливих факторів, що сприяє задоволеності фінів, є приголомшливий природний ландшафт країни. Відома як "Країна тисячі озер", Фінляндія налічує майже 200 тисяч озер і приблизно на три чверті вкрита лісами.

Країна також є ідеальним місцем для спостереження за північним сяйвом, яке можна побачити незліченну кількість вечорів, особливо в Лапландії.



Полярне сяйво у Фінляндії / Фото Pexels

Керрі Вокер з Lonely Planet пише, що якщо ви відвідуєте Фінляндію, не варто її покидати, не познайомившись із культурою саамів у Лапландії.

"Залиште Санту і вирушайте до Інарі або ще далі на північ, до Утсйокі, щоб покататися на санях, запряжених оленями, і послухати йойк (ритмічні вірші), які співають навколо мерехтливого багаття у простій лаву-наметі. Відвідайте всю Арктику з гонками на хаскі, прогулянками на снігоступах і підлідним ловом риби, а потім сховайтеся в дерев'яній хатинці, іглу або куполі для спостереження за полярним сяйвом, щоб подивитися, як тихо падають сніжинки", – радить вона.

Саами населяють північну Лапландію, регіон, який простягається також на територію Швеції та Норвегії. Багато хто з них досі займається старовинним оленярством, хоча зараз використовують сучасні методи та пристосування, такі як дрони та снігоходи.

Куди поїхати у 2026 році?