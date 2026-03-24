Тревел-блогер Вадим Грінько, який мандрує Україною та розповідає про цікаві локації, розсекретив село на Закарпатті, яке вражає своєю природою і доступними цінами.
Що це за унікальне село на Закарпатті, яке схоже на Альпи?
Карпати порівнюють зі швейцарськими Альпами не тільки через дуже гарні краєвиди, а й через мікроклімат і мінеральні води фактично без аналогів у Європі,
– розповів Грінько.
Блогер відвідав мальовниче село Шаян у Хустському районі на Закарпатті, яке оточене горами, лісами та озерами. За його словами, ціни тут нижчі, ніж у популярному Буковелі, чи навіть Східниці. Номер в готелі в середньому коштує від 1200 до 3 тисяч гривень на двох разом зі сніданками. Готелів тут багато, тож кожен зможе обрати на свій смак та бюджет.
Де розташоване село Шаян: карта
Як пише ТСН, Шаян славиться своїми цілющими мінеральними водами. Шаянська вода – вуглекисла, гідрокарбонатна і має м'який смак. Розташоване село в долині біля підніжжя гір, які захищають місцевість від вітрів. Саме тому клімат у Шаяні м'який і нагадує альпійський.
Туристи можуть відпочити на однойменному курорті "Шаян", де відвідувачам пропонують триразове харчування та лікувальні процедури з мінеральними ваннами тощо. Це чудова можливість, щоб відпочити від міського галасу і оздоровитися.
Тревел-блогер показав унікальне село в Карпатах з низькими цінами: відео
