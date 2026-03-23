На Закарпатті, зокрема в Ужгороді та Мукачеві станом на 23 березня 2026 року вже зацвіли магнолії, перетворюючи міста на справжню весняну фотозону, розповідається в одному з постів artprostirlis. Тому вже варто планувати поїздку та ловити атмосферу цвітіння, щоб зробити яскраві фото для соцмереж.
Де в Ужгороді можна побачити цвітіння магнолій?
Найкраще зараз вони цвітуть на вулиці Капушанській, біля Соляного провулку – тут уже можна побачити розкішні дерева у повному розквіті. Крім цієї локації, магнолії зазвичай розпускаються й в інших частинах міста: у центральних районах, у парках та на тихих вуличках Ужгорода, тож варто просто пройтися містом – і ви неодмінно натрапите на ці весняні красуні.
Цвітіння магнолій в Ужгороді / інстаграм ira.mischuk
Де побачити цвітіння магнолій у Мукачево?
Як повідомила Мукачівська міська рада, перші ніжно-рожеві магнолії вже розквітли на вулиці Івана Маргітича. Біля центральної площі міста, поруч із пам'ятником сажотрусу, дерева розпустили білосніжні пелюстки, нагадуючи про перші дні весни. Ці крихкі квіти, сповнені світла й чистоти, привертають увагу перехожих і створюють особливу атмосферу спокою та надії.
Цвітіння магнолій у Мукачеві / фото Мукачівської міської ради
Коли починається сезон цвітіння інших квітів?
Ми вже розповідали, коли буде цвітіння сакури в Ужгороді. Хоч все залежить від погоди, зазвичай сакури починають квітнути у другій половині квітня – на початку травня.
Цікаво знати, що сакури в Ужгороді з'явилися ще у 1920-х роках, коли регіон перебував у складі Чехословаччини. Тож, якщо ви ще не бачили цвітіння вживу, варто обов'язково планувати подорож цього року!