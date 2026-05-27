24 Канал зібрав найкращі місця Львова, куди варто піти всією родиною після останнього дзвоника, з посиланням на Lviv Travel.

Де погуляти з дітьми після останнього дзвоника у Львові?

Стрийський парк

Стрийський парк – це одна з найбільших і найвідоміших зелених зон Львова та пам'ятка садово-паркового мистецтва. Його площа становить понад 50 гектарів, а історія починається з Крайової виставки 1894 року, яка зібрала у місті понад мільйон відвідувачів. Парк спроєктував ландшафтний архітектор Арнольд Рьорінґ, і вже в кінці 19 століття територія кардинально змінилася – замість хащів тут з'явилися павільйони, алеї та впорядкований простір.

Частина будівель збереглася донині, зокрема водонапірна вежа. У різні періоди тут працювали виставкові павільйони, кінотеатр, а також проходили великі міські події. Сьогодні це простір для прогулянок, відпочинку та сімейного дозвілля, де можна поєднати природу та історію міста.

PARK3020

PARK3020 – перший публічний парк сучасної скульптури в Україні, розташований у селі Стрілки на території Edem Resort Medical / Spa. Його площа понад 16 гектарів. Проєкт створений як простір для сучасних митців, які можуть презентувати свої роботи просто неба.

Колекція скульптур постійно оновлюється, а самі роботи виконані з різних матеріалів: металу, каменю, бетону та скла. Особливістю парку є скляна експозиція "Таємна Вечеря". Це простір, де мистецтво взаємодіє з природою, створюючи новий формат прогулянки та знайомства з сучасною українською скульптурою. Парк також є pet-friendly.

Митрополичі сади

Митрополичі сади – унікальний парковий комплекс біля Собору Святого Юра, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Колись це була лісиста територія, яка з 18 століття поступово перетворилася на впорядкований садовий простір. У 19 столітті його перепланували в англійському стилі, а з ініціативи митрополита Андрея Шептицького тут з'явилися фруктові дерева.



Митрополичі сади / фото Lviv Travel



Після тривалого періоду занепаду сади відновили та відкрили для відвідувачів у 2015 році. Сьогодні це тиха зелена зона для прогулянок, екскурсій і культурних подій із видом на історичну частину Львова.

Парк культури та відпочинку

Парк культури – одна з найбільших рекреаційних зон міста, розташована між кількома центральними вулицями Львова. Його історія починається ще з 19 століття, коли львів'яни почали використовувати цю територію для відпочинку. Згодом тут з'явилися алеї, павільйони та розвинена інфраструктура дозвілля.



Парк культури та відпочинку / фото Lviv Travel

Сьогодні парк поєднує зелені зони, атракціони, кіно просто неба та простори для прогулянок. Тут можна як активно провести час, так і просто відпочити на траві всією сім'єю.

Погулянка

Погулянка – історичний район Львова на східній околиці міста, який сьогодні є спокійною зеленою зоною для відпочинку. Колись тут діяли ресторани, броварні та місця для розваг, куди активно приїжджали львів'яни на прогулянки. У 19 столітті Погулянка була популярним рекреаційним простором із гастрономічною та культурною інфраструктурою.

Погулянка / фото Lviv Travel



Сьогодні це тихе місце для прогулянок та усамітнення, поруч із Ботанічним садом ЛНУ, де можна провести час на природі подалі від міського шуму.

