24 Канал собрал лучшие места Львова, куда стоит пойти всей семьей после последнего звонка, со ссылкой на Lviv Travel.

Где погулять с детьми после последнего звонка во Львове?

Стрыйский парк

Стрыйский парк – это одна из крупнейших и самых известных зеленых зон Львова и памятник садово-паркового искусства. Его площадь составляет более 50 гектаров, а история начинается с Краевой выставки 1894 года, которая собрала в городе более миллиона посетителей. Парк спроектировал ландшафтный архитектор Арнольд Реринг, и уже в конце 19 века территория кардинально изменилась – вместо чащи здесь появились павильоны, аллеи и упорядоченное пространство.

Часть зданий сохранилась по сей день, в частности водонапорная башня. В разные периоды здесь работали выставочные павильоны, кинотеатр, а также проходили крупные городские события. Сегодня это пространство для прогулок, отдыха и семейного досуга, где можно совместить природу и историю города.

PARK3020

PARK3020 – первый публичный парк современной скульптуры в Украине, расположен в селе Стрелки на территории Edem Resort Medical / Spa. Его площадь более 16 гектаров. Проект создан как пространство для современных художников, которые могут презентовать свои работы под открытым небом.

Коллекция скульптур постоянно обновляется, а сами работы выполнены из различных материалов: металла, камня, бетона и стекла. Особенностью парка является стеклянная экспозиция "Тайная Вечеря". Это пространство, где искусство взаимодействует с природой, создавая новый формат прогулки и знакомства с современной украинской скульптурой. Парк также является pet-friendly.

Митрополичьи сады

Митрополичьи сады – уникальный парковый комплекс возле Собора Святого Юра, который входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Когда-то это была лесистая территория, которая с 18 века постепенно превратилась в упорядоченное садовое пространство. В 19 веке его перепланировали в английском стиле, а по инициативе митрополита Андрея Шептицкого здесь появились фруктовые деревья.



Митрополичьи сады / фото Lviv Travel



После длительного периода упадка сады восстановили и открыли для посетителей в 2015 году. Сегодня это тихая зеленая зона для прогулок, экскурсий и культурных событий с видом на историческую часть Львова.

Парк культуры и отдыха

Парк культуры – одна из крупнейших рекреационных зон города, расположена между несколькими центральными улицами Львова. Его история начинается еще с 19 века, когда львовяне начали использовать эту территорию для отдыха. Впоследствии здесь появились аллеи, павильоны и развитая инфраструктура досуга.



Парк культуры и отдыха / фото Lviv Travel

Сегодня парк сочетает зеленые зоны, аттракционы, кино под открытым небом и пространства для прогулок. Здесь можно как активно провести время, так и просто отдохнуть на траве всей семьей.

Погулянка

Погулянка – исторический район Львова на восточной окраине города, который сегодня является спокойной зеленой зоной для отдыха. Когда-то здесь действовали рестораны, пивоварни и места для развлечений, куда активно приезжали львовяне на прогулки. В 19 веке Погулянка была популярным рекреационным пространством с гастрономической и культурной инфраструктурой.

Погулянка / фото Lviv Travel



Сегодня это тихое место для прогулок и уединения, рядом с Ботаническим садом ЛНУ, где можно провести время на природе подальше от городского шума.

