С балкона этого дома 30 июня 1941 года Ярослав Стецько провозгласил Акт восстановления Украинского Государства. Со ссылкой на "Радио Свобода" и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Один балкон и Украинское Государство: какую историю скрывает площадь Рынок, 10 во Львове?

Площадь Рынок, 10 во Львове – это бывший дворец Любомирских, возведенный в стиле барокко по проекту архитектора Бернарда Меретина в 1744 году на месте более древних камениц. Здание краеугольное – на восточной стороне площади Рынок.

За время своего существования она меняла владельцев от польской шляхты до австрийских губернаторов Галичины, а в конце XIX века дворец приобрело общество "Просвита", как пишет "Интерактивный Львов". Собственно, с тех пор здесь сосредоточилась культурная и интеллектуальная жизнь украинского Львова. Именно здесь разместились редакция газеты "Дело", книжный магазин НОШ, журнал "Общественный Голос" и так далее.

Навсегда в историю Украины дом вошел в 18:00 30 июня 1941 года. В это время там началось Украинское национальное собрание, на котором были более 100 делегатов со всей страны, а также представитель митрополита Андрея Шептицкого Иосиф Слипый.

Украинский национальный комитет предоставил полномочия провозгласить независимость Ярославу Стецько. И вот именно с балкона дома на площади Рынок, 10 тот зачитал Акт восстановления Украинского Государства перед тысячами горожан.

Документ восстанавливал традицию УНР и ЗУНР эпохи освободительной борьбы 1917 – 1921 годов. Одновременно на башне Княжеской горы подняли национальный флаг, а Львовская радиостанция сообщила об Акте и передала благословение митрополита Шептицкого. К сожалению, действие Акта длилась считанные дни.

Собрание не признало экзильное правительство УНР, считая, что Варшавским пактом 20 апреля 1920 оно отреклось от западных украинских земель. Однако начать работу не удалось, потому что немецкая оккупационная власть ликвидировала провозглашенное Украинское Государство. Члены правительства попали в концлагеря,

– рассказал на esu.com.ua доктор исторических наук Павел Гай-Нижник.

Возле дворца Любомирских сейчас часто останавливаются туристы, но не всегда они с гидом. Поэтому, к сожалению, не слышат интересного рассказа о важном дне и одном из важнейших домов в украинской истории.

Исторический балкон на дворце Любомирских во Львове: что на этом месте сегодня?

С 1975 года в здании устроили открытые фонды Музея этнографии и художественного промысла НАН Украины – это мебель, фарфор, серебро. На фасаде установлена мемориальная таблица в честь 50-летия восстановления Украинского Государства.

Ежегодно 30 июня здесь проходят торжественные мероприятия. Например, в 2023 общественные и политические организации и депутаты Львовского областного совета воссоздали события 1941 года прямо на площади Рынок – текст Акта снова прозвучал с того же балкона.

Львовяне или гости города знают эту локацию и благодаря тому, что здесь расположена "Львовская копальня кофе". Это не только одна из самых известных кофеен города – сюда специально ведут туристов, которые могут буквально углубиться под землю, где "добывают" кофе. А еще здесь есть большое сувенирное пространство и книжный магазин.

В общем, площадь Рынок во Львове – это как музей под открытым небом, где каждый дом является памятником и окутан собственной легендой. Но, направляясь к Ратуше, не стоит обходить и дом под номером 10. Ведь именно здесь творили Новую историю Украины.

Какие еще интересные и атмосферные локации Львова стоит увидеть?

Есть во Львове на той же площади Рынок Черная каменица. Это уникальный памятник архитектуры XVI – XVII веков, который, пожалуй, не имеет аналогов во всей Европе. Интересно, что черный цвет его стен – не авторский замысел. Ученые считают, что песчаник и свинцовые белила окислились от воздуха и смога, а народная легенда связывает потемнение с втертыми в камень шкурками зеленых орехов.

А еще на улице Огиенко, 9, что в каких-то минутах ходьбы от площади Рынок, скрывается "Дворик Юстима". Его собственноручно обустроил львовянин Ярослав Щепитка после поездки в Швецию. Это дворик с клумбами, фонтаном с рыбками и фигурой батяра Юстима – частное пространство, однако господин Ярослав лично проводит экскурсии и рассказывает об истории дома и улицы.