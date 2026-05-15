З балкона цього будинку 30 червня 1941 року Ярослав Стецько проголосив Акт відновлення Української Держави. З посиланням на "Радіо Свобода" і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Один балкон і Українська Держава: яку історію приховує площа Ринок, 10 у Львові?

Площа Ринок, 10 у Львові – це колишній палац Любомирських, зведений у стилі бароко за проєктом архітектора Бернарда Меретина у 1744 році на місці давніших кам'яниць. Будівля наріжна – на східній стороні площі Ринок.

За час свого існування вона змінювала власників від польської шляхти до австрійських губернаторів Галичини, а наприкінці XIX століття палац придбало товариство "Просвіта", як пише "Інтерактивний Львів". Власне, відтоді тут зосередилося культурне й інтелектуальне життя українського Львова. Саме тут розмістилися редакція газети "Діло", книгарня НТШ, журнал "Громадський Голос" тощо.

Назавжди в історію України будинок увійшов о 18:00 30 червня 1941 року. У цей час там розпочалися Українські національні збори, на яких були понад 100 делегатів з усієї країни, а також представник митрополита Андрія Шептицького Йосип Сліпий.

Український національний комітет надав повноваження проголосити незалежність Ярославу Стецьку. І от саме з балкона будинку на площі Ринок, 10 той зачитав Акт відновлення Української Держави перед тисячами містян.

Документ відновлював традицію УНР і ЗУНР доби визвольних змагань 1917 – 1921 років. Одночасно на башті Князівської гори підняли національний прапор, а Львівська радіостанція повідомила про Акт і передала благословення митрополита Шептицького. На жаль, чинність Акту тривала лічені дні.

Збори не визнали екзильний уряд УНР, вважаючи, що Варшавським пактом 20 квітня 1920 він зрікся західних українських земель. Однак розпочати роботу не вдалося, бо німецька окупаційна влада ліквідувала проголошену Українську Державу. Члени уряду потрапили до концтаборів,

– розповів на esu.com.ua доктор історичних наук Павло Гай-Нижник.

Біля палацу Любомирських нині часто зупиняються туристи, але не завжди вони з гідом. Тож, на жаль, не чують цікавої розповіді про важливий день та один із найважливіших будинків в українській історії.

Історичний балкон на палаці Любомирських у Львові: що на цьому місці сьогодні?

З 1975 року у будівлі влаштували відкриті фонди Музею етнографії та художнього промислу НАН України – це меблі, порцеляна, срібло. На фасаді встановлено меморіальну таблицю на честь 50-ліття відновлення Української Держави.

Щороку 30 червня тут відбуваються урочисті заходи. Наприклад, у 2023 громадські та політичні організації й депутати Львівської обласної ради відтворили події 1941 року просто на площі Ринок – текст Акту знову пролунав із того самого балкону.

Львів'яни чи гості міста знають цю локацію й завдяки тому, що тут розташована "Львівська копальня кави". Це не лише одна з найвідоміших кав'ярень міста – сюди спеціально ведуть туристів, які можуть буквально заглибитися під землю, де "видобувають" каву. А ще тут є великий сувенірний простір та книгарня.

Загалом, площа Ринок у Львові – це наче музей просто неба, де кожен будинок є пам'яткою й оповитий власною легендою. Але, прямуючи до Ратуші, не варто оминати й дім за номером 10. Адже саме тут творили Нову історію України.

Є у Львові на тій самій площі Ринок Чорна кам'яниця. Це унікальна пам'ятка архітектури XVI – XVII століть, яка, мабуть, не має аналогів у всій Європі. Цікаво, що чорний колір її стін – не авторський задум. Учені вважають, що пісковик і свинцеві білила окислилися від повітря та смогу, а народна легенда пов'язує потемніння зі втертими у камінь шкірками зелених горіхів.

А ще на вулиці Огієнка, 9, що за якісь хвилини пішки від площі Ринок, ховається "Дворик Юстима". Його власноруч облаштував львів'янин Ярослав Щепітка після поїздки до Швеції. Це дворик із клумбами, фонтаном із рибками та фігурою батяра Юстима – приватний простір, однак пан Ярослав особисто проводить екскурсії та розповідає про історію будинку і вулиці.