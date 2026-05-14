Українська співачка Олена Тополя відома виконанням популярних пісень та яскравою кар'єрою, що триває вже понад 15 років. Вона родом із Запоріжжя та зуміла пройти шлях від молодої виконавиці до впізнаваної артистки на українській сцені. Що ще цікавого відомо про її творчість та рідне місто – читайте далі у матеріалі від 24 Каналу.

Хто така Олена Тополя і що відомо про її життя та кар'єру?

Раніше ми вже детально розповідали біографію Олени Тополі. Вона більш відома під сценічним ім'ям Alyosha – це українська співачка, яка родом із Запоріжжя, вже понад 15 років залишається помітною фігурою на музичній сцені. Вона пройшла шлях від молодої виконавиці до артистки з великим досвідом, зміною образу та власним місцем в українському шоу-бізнесі.

Як виглядає Олена Тополя / інстаграм alyoshasinger

Свій творчий шлях Олена починала ще в дитинстві – співала в хорі та навчалась у музичній студії. Пізніше здобула освіту в Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю естрадний вокал. Уже у 20 років вона заявила про себе на міжнародному рівні, вигравши конкурс "Ялта 2006", а згодом "Пісні моря".

Справжній прорив стався у 2010 році, коли Alyosha перемогла в національному відборі на Євробачення з піснею To Be Free. Після звинувачень у плагіаті композицію замінили на Sweet People, з якою вона представила Україну у фіналі конкурсу та посіла 10 місце. У подальші роки кар'єра співачки активно розвивалась: вона отримувала музичні нагороди, писала пісні для інших артистів, випускала альбоми та презентувала кліпи, серед яких особливої популярності набула робота "Калина".

З часом вона завершила співпрацю з продюсером і продовжила працювати як незалежна артистка. Окрему увагу привернуло її особисте життя. У 2013 році вона вийшла заміж за Тараса Тополю – фронтмена гурту "Антитіла". У пари народилося троє дітей. Після шлюбу співачка поступово почала виступати під справжнім ім'ям.

Що цікавого побачити туристу у Запоріжжі?

Біла альтанка

Біла альтанка на острові Хортиця – одна з найромантичніших і найвідоміших локацій у Запоріжжі, розповідає IGotoWorld.com. Вона розташована на пагорбі з панорамним видом на Дніпро та Преображенський міст. Через схожість із кримським "Ластівчиним гніздом" місцеві жителі часто порівнювали альтанку саме з цією пам'яткою. Історія місця почалася ще у 1935 році, коли на Хортиці створили Будинок відпочинку для туристів і працівників з різних куточків країни.



Тоді на території острова звели кілька білих альтанок, які швидко стали популярним місцем для прогулянок, побачень і зустрічей світанків. Через це їх навіть називали "альтанками кохання". Під час Другої світової війни частина споруд була зруйнована, однак одна альтанка збереглася до наших днів. З нею пов'язано багато романтичних легенд.

Найвідоміша розповідає про льотчика та медсестру, яких розлучила війна. Перед розлученням вони домовилися зустрітися після перемоги саме біля цієї альтанки. Після повернення з фронту пара дійсно возз'єдналася і більше не розлучалася. Саме тому місце й досі вважають символом вірності та справжнього кохання.

Вознесенівський парк

Це одна з найпопулярніших зон відпочинку у Запоріжжі, яка приваблює як місцевих жителів, так і туристів. Головною візитівкою парку вважається каскад фонтанів "Райдуга", який став одним із найвідоміших символів міста. Колись на місці сучасного парку розташовувалося село Вознесенка, від якого й походить його назва.

Сьогодні територія парку займає понад 4,5 гектара та вирізняється доглянутими алеями, великою кількістю зелені й сучасним ландшафтним дизайном. Особливо атмосферно тут у теплу пору року, коли парк перетворюється на справжню зелену оазу посеред міста. Однією з найромантичніших локацій є штучний ставок із "Мостом закоханих".

Саме тому сюди часто приїжджають молодята для весільних фотосесій. Також у парку встановлений пам'ятник князю Святославу Ігоровичу, а на території регулярно проводять концерти, фестивалі та ярмарки. Ще одна цікава особливість – колодязь із відром, вода з якого, за місцевими повір'ями, приносить удачу.

Запорізький міський дитячий ботанічний сад

Це унікальний зелений простір в індустріальному місті, який поєднує відпочинок, освіту та дослідницьку роботу. Ідея його створення виникла наприкінці 1950-х років серед запорізьких освітян, які прагнули створити природний куточок для навчання школярів і розвитку екологічної культури, розповідається на офіційному сайт ботанічного саду. Офіційно сад був заснований у 1958 році, коли було ухвалено рішення про його створення, а вже в тому ж році на місці занедбаного пустиря почали висаджувати перші дерева та кущі.

Сьогодні ботанічний сад займає понад 14 гектарів і є важливою природоохоронною та освітньою установою. Тут розташовані десятки теплиць і оранжерей, серед яких кактусарій, лимонарій, розарій та зимовий сад. У колекціях зібрані тисячі видів рослин, включно з екзотичними тропічними культурами, цитрусовими, декоративними квітами та рідкісними деревами. Сад не лише зберігає рослини, а й активно використовується для навчання дітей та проведення дослідницької роботи.

Працює кожного дня з 8:00 – 19:00. Прогулянка з відвідуванням оранжерей коштує 50 гривень для дорослих і 30 гривень для дітей до 12 років. Для дітей до 3 років вхід є безкоштовним. Також доступна екскурсія з гідом, яка коштує 100 гривень для дорослих і 80 гривень для дітей до 12 років. Такий формат проводиться лише за попереднім записом.



Адреса розташування: Чарівна вулиця, 11, Запоріжжя, Запорізька область, 69000.

