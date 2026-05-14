Украинская певица Елена Тополя известна исполнением популярных песен и яркой карьерой, которая длится уже более 15 лет. Она родом из Запорожья и сумела пройти путь от молодой исполнительницы до узнаваемой артистки на украинской сцене. Что еще интересного известно о ее творчестве и родном городе – читайте далее в материале от 24 Канала.

Кто такая Елена Тополя и что известно о ее жизни и карьере?

Ранее мы уже подробно рассказывали биографию Елены Тополи. Она более известна под сценическим именем Alyosha – это украинская певица, которая родом из Запорожья, уже более 15 лет остается заметной фигурой на музыкальной сцене. Она прошла путь от молодой исполнительницы до артистки с большим опытом, сменой образа и собственным местом в украинском шоу-бизнесе.

Свой творческий путь Елена начинала еще в детстве – пела в хоре и училась в музыкальной студии. Позже получила образование в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности эстрадный вокал. Уже в 20 лет она заявила о себе на международном уровне, выиграв конкурс "Ялта 2006", а затем "Песни моря".

Настоящий прорыв произошел в 2010 году, когда Alyosha победила в национальном отборе на Евровидение с песней To Be Free. После обвинений в плагиате композицию заменили на Sweet People, с которой она представила Украину в финале конкурса и заняла 10 место. В последующие годы карьера певицы активно развивалась: она получала музыкальные награды, писала песни для других артистов, выпускала альбомы и презентовала клипы, среди которых особую популярность приобрела работа "Калина".

Со временем она завершила сотрудничество с продюсером и продолжила работать как независимая артистка. Отдельное внимание привлекла ее личная жизнь. В 2013 году она вышла замуж за Тараса Тополю – фронтмена группы "Антитела". У пары родилось трое детей. После брака певица постепенно начала выступать под настоящим именем.

Что интересного увидеть туристу в Запорожье?

Белая беседка

Белая беседка на острове Хортица – одна из самых романтичных и известных локаций в Запорожье, рассказывает IGotoWorld.com. Она расположена на холме с панорамным видом на Днепр и Преображенский мост. Из-за сходства с крымским "Ласточкиным гнездом" местные жители часто сравнивали беседку именно с этой достопримечательностью. История места началась еще в 1935 году, когда на Хортице создали Дом отдыха для туристов и работников из разных уголков страны.



Тогда на территории острова возвели несколько белых беседок, которые быстро стали популярным местом для прогулок, свиданий и встреч рассветов. Из-за этого их даже называли "беседками любви". Во время Второй мировой войны часть сооружений была разрушена, однако одна беседка сохранилась до наших дней. С ней связано много романтических легенд.

Самая известная рассказывает о летчике и медсестре, которых разлучила война. Перед разводом они договорились встретиться после победы именно у этой беседки. После возвращения с фронта пара действительно воссоединилась и больше не расставалась. Именно поэтому место до сих пор считают символом верности и настоящей любви.

Вознесеновский парк

Это одна из самых популярных зон отдыха в Запорожье, которая привлекает как местных жителей, так и туристов. Главной визитной карточкой парка считается каскад фонтанов "Радуга", который стал одним из самых известных символов города. Когда-то на месте современного парка располагалось село Вознесенка, от которого и происходит его название.

Сегодня территория парка занимает более 4,5 гектара и отличается ухоженными аллеями, большим количеством зелени и современным ландшафтным дизайном. Особенно атмосферно здесь в теплое время года, когда парк превращается в настоящий зеленый оазис посреди города. Одной из самых романтичных локаций является искусственный пруд с "Мостом влюбленных".

Именно поэтому сюда часто приезжают молодожены для свадебных фотосессий. Также в парке установлен памятник князю Святославу Игоревичу, а на территории регулярно проводят концерты, фестивали и ярмарки. Еще одна интересная особенность – колодец с ведром, вода из которого, по местным поверьям, приносит удачу.

Запорожский городской детский ботанический сад

Это уникальное зеленое пространство в индустриальном городе, которое сочетает отдых, образование и исследовательскую работу. Идея его создания возникла в конце 1950-х годов среди запорожских педагогов, которые стремились создать природный уголок для обучения школьников и развития экологической культуры, рассказывается на официальном сайте ботанического сада. Официально сад был основан в 1958 году, когда было принято решение о его создании, а уже в том же году на месте заброшенного пустыря начали высаживать первые деревья и кусты.

Сегодня ботанический сад занимает более 14 гектаров и является важным природоохранным и образовательным учреждением. Здесь расположены десятки теплиц и оранжерей, среди которых кактусарий, лимонарий, розарий и зимний сад. В коллекциях собраны тысячи видов растений, включая экзотические тропические культуры, цитрусовые, декоративные цветы и редкие деревья. Сад не только сохраняет растения, но и активно используется для обучения детей и проведения исследовательской работы.

Работает каждый день с 8:00 – 19:00. Прогулка с посещением оранжерей стоит 50 гривен для взрослых и 30 гривен для детей до 12 лет. Для детей до 3 лет вход является бесплатным. Также доступна экскурсия с гидом, которая стоит 100 гривен для взрослых и 80 гривен для детей до 12 лет. Такой формат проводится только по предварительной записи.



Адрес расположения: Волшебная улица, 11, Запорожье, Запорожская область, 69000.

