Наибольшую популярность Руслана получила после победы на международном песенном конкурсе Евровидение 2004 года с песней "Wild Dances" ("Дикие танцы"). Исполнительница стала первой представительницей Украины, которая одержала победу на конкурсе.

Номер Русланы навсегда вошел в историю конкурса. После такого впечатляющего выступления о певице заговорили далеко за пределами страны. Певица буквально взорвала зал бешеной энергией в кожаном костюме.

Сегодня же певице исполняется 53 года, поэтому предлагаем еще раз вспомнить ее невероятное выступление в Стамбуле 2004 года и больше узнать об интересных локациях ее родного города.

Выступление победительницы Евровидения 2004: смотрите видео

Что увидеть в родном городе Русланы?

Львов известен своей исторической архитектурой, атмосферными улицами и большим количеством культурных памятников.

Туристы любят приезжать во Львов, поскольку всегда открывают для себя что-то новое в этом городе. В тикток-сообщении "Путешествуем по Украине" речь идет о нескольких топовых локаций – от дворцов и храмов до двориков с итальянским шармом, которые стоит увидеть в городе Льва.

Дворец Потоцких

Это одно из самых красивых зданий Львова, возведенное в стиле французского классицизма. Когда-то здесь жила семья Потоцких, а сегодня туристы можно посетить художественную галерею. Туристы могут увидеть красивые интерьеры, зеркальные залы и ухоженный дворик.



Площадь Рынок и Львовскую ратушу

Большинство туристов именно с площади Рынок начинают свое знакомство с городом. Здесь можно увидеть старинные каменные дома, рестораны и музеи.

Отдельным туристическим приключением может стать подъем на башню Ратуши. Попасть можно только после предварительной регистрации в Центре туристической информации на площади Рынок, 1.

Посетителям придется преодолеть 400 ступенек, но сверху откроется одна из лучших панорам Львова.

График работы башни:

Понедельник – четверг: 17:15 – 20:00

Пятница: 16:15 – 20:00

Суббота – воскресенье: 10:00 – 20:00.

Стоимость билетов:

Взрослый – 100 гривен

Детский или студенческий – 50 гривен.



Доминиканский собор

Это один из самых красивых барочных храмов Львова. Массивный купол хорошо заметно из разных частей центральной части города, а внутри внимание привлекут старинные элементы отделки и безупречный интерьер.

На фасаде собора можно заметить необычный символ Доминиканского ордена – собаку с факелом в зубах, который лежит на книге Евангелия.

По легенде, мать святого Доминика перед его рождением увидела пророческий сон с образом, символизирующий будущую миссию ее сына. Этот знак есть не только снаружи ,но и на керамическом полу внутри храма.



Итальянский дворик

Этот город часто называют маленькой Италией посреди Львова. Дворик создали еще несколько веков назад при участии итальянских архитекторов. Сегодня здесь можно выпить кофе среди арок и колонн и почувствовать себя как в одном из итальянских городов.



Оперный театр

Львовский оперный театр является одной из главных архитектурных жемчужин города. Здание имеет впечатляющий фасад и роскошное внутреннее убранство с позолотой, мрамором и огромными люстрами.



Дом ученых

Эту локацию точно можно узнать среди других благодаря красивым деревянным лестницам, которые часто появляются в роскошных фотосессиях. Когда-то здесь было дворянское казино, а сегодня это одно из самых эффектных исторических зданий Львова. Особое внимание здесь туристов привлечет резной интерьер.



Также добавим, что во Львове сейчас цветут глицинии и каштаны, а популярные маршруты включают район Нового Львова и виллу "На Кресте". Маршрут охватывает исторические виллы, Дворец гипсовых королей и парк Песчаные озера с тюльпанами, а завершить прогулку можно трамваем №2.