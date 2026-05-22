Некоторые из этих домов можно увидеть только снаружи, а в некоторые даже заглянуть внутрь, говорится в инстаграм-сообщении Hey.Kyiv. Интересные локации – от мистических гаргуйлов до дома писателей – помогут по-новому посмотреть на город.

Какие интересные дома скрывает Киев?

Дом с котами

Зеленый странный дом с котами и другими фигурками выглядит довольно необычно. Среди этих лепнины можно увидеть и довольно странных персонажей.

Где искать: улица Гоголевская, 23



Интересные дома Киева / Фото из инстаграма @hey.kyiv

Ролит

Это дом с наибольшим количеством мемориальных досок на фасаде. Речь идет о жилом доме писателей, в котором с 1934 года жили 130 украинских литераторов.

Где искать: улица Богдана Хмельницкого, 68



Красивые дома Киева / Фото из инстаграма @hey.kyiv

Особняк Иваницкого

Одна из немногих сохранившихся в Старом месте усадеб XIX века. Внутри здесь расположены шоурумы, поэтому можно зайти внутрь и все рассмотреть.

Где искать: улица Золотоворотская, 6А



Необычные дома Киева / Фото из инстаграма @hey.kyiv

Дом с гаргуйлей

В заметке отмечается, что вокруг этой мистической скульптуры на фасаде дома есть много городских легенд. Из-за необычного вида здание давно стало одним из самых интересных для атмосферных фото.

Где искать: улица Большая Житомирская, 8



Интересные дома Киева / Фото из инстаграма @hey.kyiv

Усадьба Родзянко

Здесь расположен театр "Созвездие", поэтому сюда можно посетить спектакль. Также в этой усадьбе стоит рассмотреть отделку и роскошные интерьеры дома.

Где искать: улица Ярославов Вал, 14А



Красивые дома Киева / Фото из инстаграма @hey.kyiv

Такие дома понравятся тем, кто любит постоянно познавать Киев и искать для себя необычные туристические маршруты.