Деякі з цих будинків можна побачити лише зовні, а в деякі навіть зазирнути всередину, йдеться в інстаграм-дописі Hey.Kyiv. Цікаві локації – від містичних гаргуйлів до будинку письменників – допоможуть по-новому подивитися на місто.
Які цікаві будинки приховує Київ?
Будинок з котами
Зелений дивакуватий будинок з котами та іншими фігурками виглядає досить незвично. Серед цих ліпнин можна побачити й доволі дивних персонажів.
Де шукати: вулиця Гоголівська, 23
Роліт
Це будинок з найбільшою кількістю меморіальних дошок на фасаді. Йдеться про житловий будинок письменників, в якому з 1934 року жили 130 українських літераторів.
Де шукати: вулиця Богдана Хмельницького, 68
Особняк Іваницького
Одна з небагатьох збережених у Старому місці садиб XIX століття. Всередині тут розташовані шоуруми, тож можна зайти всередину і все розглянути.
Де шукати: вулиця Золотоворітська, 6А
Будинок з гаргуйлею
У дописі зазначається, що навколо цієї містичної скульптури на фасаді будинку є багато міських легенд. Через незвичний вигляд будівля давно стала однією з найцікавіших для атмосферних фото.
Де шукати: вулиця Велика Житомирська, 8
Садиба Родзянко
Тут розташований театр "Сузір’я", тож сюди можна завітати на виставу. Також у цій садибі варто роздиватися оздоблення та розкішні інтер’єри будинку.
Де шукати: вулиця Ярославів Вал, 14А
Такі будинки сподобаються тим, хто любить постійно пізнавати Київ і шукати для себе незвичні туристичні маршрути.