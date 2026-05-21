А саме у селі Поповичі, на самому кордоні. З посиланням на localhistory.org.ua і не тільки розповідаємо про це докладніше.

Австрійська твердиня під кордоном: де знайти 6 забутих фортів Перемишля в Україні?

Мало хто знає, але в українському з Польщею прикордонні сховані унікальні оборонні споруди серед мальовничих пагорбів. І хоч за умов війни для поїздки туди доводиться оформлювати спеціальний дозвіл, вони продовжують приваблювати дослідників та любителів екстремального туризму.

Мовиться про форт Поповичі, де кожна стіна дихає історією та зберігає пам'ять про запеклі бої ХХ століття. І де досі стоять залишки величних оборонних споруд, які вражають масштабами, хоча природа поступово забирає своє.

Загалом цих споруд на українській території 6, як наголошують на stezhkamu.com, та вони досить сильно поросли хащами й чагарником. Найкраще збереженим є "Дзєвєнчиці" з багатоярусною будовою, протоптаною стежкою довкола та глибоким ровом поблизу.

Вражає його унікальна інженерна інфраструктура – тут зберігся колодязь у понад 100 метрів завглибшки, який колись був обладнаний ліфтом та металевими сходами. Його діаметр – аж 2 метри, тому дослідники припускають, що споруда могла слугувати підземним переходом аж до Перемишля – на випадок термінової евакуації гарнізону.

Саме так – форт Поповичі був частиною значно масштабнішого оборонного комплексу, Перемишльської фортеці. Ідея перетворити Перемишль на потужну фортецю виникла в австрійської влади ще у XIX столітті, будівництво почали у 1850 році та продовжували аж до початку Першої світової війни.

Форт Поповичі на Львівщині: яку роль відіграв він в історії Першої світової війни?

Відтак і не дивно, що перед початком Першої світової війни Перемишльська фортеця була грандіозним комплексом із 31 повноцінного форту та 10 укріплених артилерійських батарей. У 1900-х роках товщину стін збільшили до 3,5 метра, додатково зміцнивши їх сталевими плитами.

Головні форти мали автономне електропостачання, ліфти, помпи та вентиляцію. А весь оборонний пояс навколо Перемишля складався з 57 фортів і простягався на 45 кілометрів.

Під час війни російська армія двічі оточувала фортецю. Загалом облога Перемишля у підсумку стала найтривалішою в історії Першої світової – цілих 133 дні, як розповідають на historyofwar.org.

Гарнізон капітулював 22 березня 1915 року лише через гостру нестачу продовольства та великі втрати – та перед цим, 21 березня, за наказом австрійського командування форти підірвали. Менш як за 3 місяці росіяни втекли, але історія для фортів фактично завершилася.

Як доїхати до залишків Перемишльської фортеці та що важливо знати?

Добирання до історичної пам'ятки є справжнім квестом: громадський транспорт сюди курсує нечасто, а якість дороги залишає бажати кращого. Безпосередньо до оборонних споруд веде польова дорога з вказівниками. Мандрівникам слід бути дуже уважними, адже фортифікації настільки сильно заросли лісом і чагарниками, що їх легко не помітити.

Оскільки руїни розташовані безпосередньо біля державного кордону, туристам обов'язково потрібен спеціальний дозвіл, як наголошують на порталі ДПСУ. Відповідно до чинного законодавства України, в'їжджати, перебувати та навіть проживати у 5-кілометровій прикордонній смузі можна тільки на підставі дозволу Державної прикордонної служби, який необхідно оформити заздалегідь.

Які ще цікаві фортеці Львівської області варто побачити кожному туристу у 2026 році?

У Львівській області дійсно дуже багато особливих місць, цікавих для туристів. У грудні 2025 року регіон презентував путівник "Львівщина. 25 туристичних магнітів".

Львівщина унікальна тим, що тут кожен камінь, кожне дерево в Карпатах, кожна пам’ятка архітектури має свою історію,

– справедливо говорив представник Львівської облради Ярослав Гасяк на цій презентації.

З цього списку майже неможливо оминути Тустань, якщо ви приїхали вивчати Львівщину. Ця наскельна фортеця розташована у державному історико-культурному заповіднику "Тустань", і геть нещодавно, на початку травня 2026 року, там завершили модернізацію та розширення оглядових майданчиків. Тепер туристи можуть побачити навіть раніше малопомітні елементи фортифікації.

А ще новий сезон екскурсій відкрив і Свірзький замок. Вже з 16 – 17 травня можна насолодитися цією унікальною пам'яткою на пагорбі в оточенні озер та ровів. Графік роботи буде таким: субота та неділя з 10 до 17 і тільки у супроводі екскурсовода. Вартість – 150 гривень, для студентів і пенсіонерів – 80, а для дітей до 12 років, військовослужбовців та осіб з інвалідністю – безплатно.