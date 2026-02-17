Мовиться про Городок, і щодо нього ще є цікава легенда про серце польського короля. З посиланням на tvoemisto.tv розповідаємо про це докладніше.

Де на Львівщині поховане серце польського короля Владислава?

Городок у давнину знали як центр торгівлі сіллю, навіть називали "Городок сольний". Сьогодні це невеличке місто на Львівщині, дуже близько до Львова – доїхати можна за пів години. Цікаво, що поляки досі називають його Грудек Ягеллонський, і на це є історичні підстави.

Річ у тім, що у період з 1387 до 1434 року король Польщі Владислав II Ягайло часто навідувався і подовгу жив у Городку. Монарха приваблювало розкішне полювання в околицях. Саме завдяки Ягайлу Городок здобув магдебурзьке право та почав розростатися.

Владислав Ягайло, власне, помер у Городку – на Великодній понеділок у 1434 році. Він захворів на застуду після полювання через лютий холод. Так от, існує легенда, що за заповітом короля у стіні францисканського монастиря поховали його серце. Тіло ж перевезли до краківського Вавеля.

Раніше у центрі Городка стояла статуя короля Ягайла у військовій формі зі шпагою, але її знищили нацисти під час Другої світової. А проте у 2010 році містяни відкрили пам'ятний знак про серце короля – через дорогу біля костелу Воздвиження.

Щодо францисканського монастиря і костелу, то, до прикрості, 1616 року вони згоріли дощенту разом майже з усім містом.​ Усе, звісно, відбудували, але залишків саме того періоду Владислава Ягайла, на жаль, немає, тож і серця його нині не знайти.

Ось який вигляд має сучасний Городок у Львівській області: дивіться відео ViaRegiaUkraine

Сьогодні Городок зберігає унікальну історичну забудову та атмосферу старовинного галицького містечка. Воно компактне, на огляд вистачить трьох годин. Поглянути передовсім слід площу Ринок, де височать готичний костел Воздвиження Чесного Хреста та класицистична ратуша, як зазначає karpaty.info.

З півночі Городок омивають води великого ставу, там красиво, є розкішний парк. А якщо ви поїдете до цього містечка навесні або влітку, то обов'язково завітайте на лавандове поле – воно зі сторони Львова.

