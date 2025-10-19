То звідки ж узялося таке порівняння? 24 Канал із посиланням на "Золочів.нет" розповість про це докладніше.

Чому Буськ на Львівщині називали Галицькою Венецією?

Історія Буська сягає XI століття, перша письмова згадка датована 1097 роком. Місто відігравало важливу роль як торговий і ремісничий центр на перетині великих торгових шляхів. А у XV столітті Буськ став форпостом на західних рубежах країни.

Незвичне прізвисько Галицька Венеція Буськ отримав за густу мережу річок, ставків, ровів і каналів, що охоплювали його територію. Тут Полтва зливалася з Бугом, а також є менші річки Солотвина і Рокитна, що формували мальовничі водянисті пейзажі.

Як зазначає портал shtetl routes, велика кількість річок, ровів і каналів, а також болотиста земля, створювали проблеми зі зв'язком між частинами міста. З іншого боку – це ж і формувало унікальний характер Буська, звідки й прийшло народне порівняння з відомим італійським містом на воді – Галицька Венеція.

У тіктоці victorhaydin показує на історичній мапі 1873 року, що на річці Західний Буг був величенький перегороджений став. І завдяки цьому місто фактично стояло на островах.

Таємниці Буська – Галицької Венеції: дивіться відео victorhaydin

Згодом загородження прибрали. Тут активно розвивалася міська інфраструктура, поставали церкви, монастирі, млини та торгівельні площі.​ Завдяки цьому сьогодні туристи можуть побачити у Буську численні історичні пам'ятки.

Серед них виділяються палац Бадені, церкви Святого Онуфрія та Святої Параскеви, костели та ренесансна синагога. Місто не тільки зберегло старовинну архітектуру, а й активно розвиває культурно-туристичні маршрути.

