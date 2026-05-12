У державному історико-культурному заповіднику "Тустань" 9 травня 2026 року завершили модернізацію та розширення оглядових майданчиків на території скельного масиву. Для цього у західній та північній частинах дитинця встановили нові дерев'яні помости, розповідає Львівська обласна рада.

У Тустані розширили оглядові майданчики для туристів: що про це відомо?

Завдяки оновленню туристи зможуть побачити раніше малопомітні елементи фортифікації. Зокрема, йдеться про цистерну для зберігання води, автентичні пази та вруби від дерев'яних конструкцій у західній частині скель, а також інтер'єр печери з кам'яною лавою та слідами інструментів на стінах.



Нові оглядові майданчики у Тустані / фото Львівської обласної ради

Розширення помостів допомагає не просто оглядати пам'ятку, а читати її: бачити логіку забудови та взаємодію людини зі скелею. Саме через такі деталі Тустань починає говорити мовою автентичних слідів минулого. Крім того, такі дерев'яні настили – це не просто засіб музеєфікації, але й засіб збереження пам'ятки,

– зазначають у заповіднику.

Також у Тустані наголошують, що нові настили монтуються без втручання у скельну основу та допомагають захистити пам'ятку від туристичного навантаження.

Які ще новини відомі про заповідник "Тустань"?

Адміністрація державного історико-культурного заповідника "Тустань" за підтримки Міністерства культури України нещодавно ініціювала внесення пам'ятки до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО. У заповіднику зазначають, що у відповідь на виклики повномасштабної війни команда підготувала та подала номінаційне досьє, щоб надати Тустані додаткові міжнародні гарантії збереження та захисту.

Заповідник "Тустань" / фото з фейсбуку "Тустань"

Внесення пам'ятки до списку означатиме міжнародне визнання її культурної цінності, додаткові гарантії захисту під час збройного конфлікту, посилену увагу та моніторинг з боку міжнародної спільноти, а також можливість застосування міжнародно-правових механізмів охорони.

Крім цього, у заповіднику наголошують, що такий статус відкриє перспективу залучення додаткової підтримки для збереження пам'ятки. Наразі досьє готують до подання на міжнародний розгляд. Після технічного аналізу в ЮНЕСКО та опрацювання матеріалів питання винесуть на рішення Міжурядового комітету.

Міжнародна співпраця та статус залишаються одним із пріоритетів діяльності команди Тустані, адже саме так ми підсилюємо її захист сьогодні і відкриваємо її значення світу для майбутніх поколінь,

– зазначають у заповіднику.

У разі позитивного рішення Тустань стане частиною глобальної системи захисту культурної спадщини в умовах війни.

