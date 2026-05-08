Одна з наймістичніших будівель Львова вілла "Ломниця" вже з 15 травня відкриє свої двері для відвідувачів. Історична будівля, яка давно привертає увагу львів'ян своєю атмосферою та загадковою історією, тимчасово стане доступною для екскурсій, фотосесій і приватних заходів. Про це повідомили на офіційній сторінці в інстаграмі Heritage.fund.org.ua.

Що відомо про відкриття вілли "Ломниця" у Львові?

Наразі на території та у самій будівлі тривають роботи з впорядкування простору. Водночас організатори повідомляють, що вілла все ще перебуває у пошуках нового власника, однак поки такого не знайшлося, її вирішили відкрити для гостей. У майбутньому у віллі "Ломниця" планують проводити фотосесії, екскурсії та приватні вечірки. Деталі щодо графіків відвідування та цін обіцяють повідомити згодом.

Відкриття вілли "Ломниця" / інстаграм heritage.fund.org.ua

Чим особлива вілла "Ломниця" у Львові?

"Ломницю" вважають однією з найзагадковіших історичних вілл Львова, розповідає "Україна Інкогніта". Будівлю, зведену на початку 20 століття у стилі романтичного історизму, роками намагалися отримати різні агенції та потенційні власники, однак через розділену власність це залишалося майже неможливим. Лише після тривалих юридичних процедур вілла знову стала цілісним об'єктом нерухомості та нині шукає нового господаря.

Де розташована історична вілла?

Будинок звели на території історичної дільниці Вулька – колишньої елітної заміської частини Львова, яка почала формуватися ще у 17 столітті поблизу Вулецького потоку. Саме тут колись проходили знамениті Вулецькі корсо – це прогулянкові маршрути, що вели серпантином у напрямку Стрийського парку. Історики вважають, що відновлення та нове життя вілли може стати важливим кроком для повернення історичного статусу всієї цієї частини міста.

Хто створив віллу "Ломниця"?

Архітектурну пам'ятку звели у 1910 – 1911 роках за проєктом відомого будівничого та архітектора Кароля Турковського. Замовниками будівництва стали майбутні знані архітектори та підприємці Ян Пфайфер і Станіслав Ревуцький. Пізніше, у 1927 – 1929 роках, віллу реконструювали в архітектурному бюро "Станіслав Ревуцький та Владислав Дердацький". Імовірно, будівлю планували облаштувати для проживання родин трьох синів Ревуцького, тому після перебудови вона отримала три окремі входи та три незалежні квартири.

Що збереглося у віллі до сьогодні?

Однією з головних особливостей вілли "Ломниця" є те, що у радянський період тут не проводили типового капітального ремонту. Завдяки цьому в будівлі збереглося багато автентичних елементів початку 20 століття.

Який вигляд має вілла "Ломниця" / фото "Україна Інкогніта"

Серед них: розкішні дерев'яні сходи з точеними балясинами, оригінальні перила, старовинні двері та вікна з латунною фурнітурою, історичні ґратки, водостічні труби, а також частина старих печей і системи опалення. Саме ці деталі сьогодні роблять віллу однією з найатмосферніших історичних будівель Львова.

Адреса розташування: вулиця Академіка Андрія Сахарова, 62, Львів, Львівська область, 79000.

Які ще цікаві локації Львова варті уваги туристів?

Якщо вже піднялась тема про старовинні вілли Львова, то туристам варто звернути увагу і на вулицю Котляревського, яку колись називали справжньою "вулицею вілл". Саме тут відомі архітектори Іван Левинський та Юліан Захаревич спроєктували десятки розкішних історичних будинків, оточених садами та зеленими зонами подалі від міського шуму. Загалом у цьому районі з'явилося 64 вілли, частина з яких навіть отримала власні назви. Також варто побачити: