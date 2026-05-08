Одно из самых мистических зданий Львова вилла "Ломница" уже с 15 мая откроет свои двери для посетителей. Историческое здание, которое давно привлекает внимание львовян своей атмосферой и загадочной историей, временно станет доступным для экскурсий, фотосессий и частных мероприятий. Об этом сообщили на официальной странице в инстаграме Heritage.fund.org.ua.

Смотрите также Топ 3 места во Львове, о которых не знают даже местные: их стоит увидеть на выходных

Что известно об открытии виллы "Ломница" во Львове?

Сейчас на территории и в самом здании продолжаются работы по благоустройству пространства. В то же время организаторы сообщают, что вилла все еще находится в поисках нового владельца, однако пока такого не нашлось, ее решили открыть для гостей. В будущем в вилле "Ломница" планируют проводить фотосессии, экскурсии и частные вечеринки. Детали относительно графиков посещения и цен обещают сообщить позже.

Открытие виллы "Ломница" / инстаграм heritage.fund.org.ua

Смотрите также Еще красивее, чем раньше: во Львове снова открыта одна из самых известных часовен города

Чем особенная вилла "Ломница" во Львове?

"Ломницу" считают одной из самых загадочных исторических вилл Львова, рассказывает "Украина Инкогнита". Здание, возведенное в начале 20 века в стиле романтического историзма, годами пытались получить различные агентства и потенциальные владельцы, однако из-за разделенной собственности это оставалось почти невозможным. Только после длительных юридических процедур вилла снова стала целостным объектом недвижимости и сейчас ищет нового хозяина.

Как выглядит вилла: смотреть видео

Где расположена историческая вилла?

Дом возвели на территории исторического участка Вулька – бывшей элитной загородной части Львова, которая начала формироваться еще в 17 веке вблизи Вулецкого потока. Именно здесь когда-то проходили знаменитые Вулецкие корсо – это прогулочные маршруты, которые вели серпантином в направлении Стрыйского парка. Историки считают, что восстановление и новая жизнь виллы может стать важным шагом для возвращения исторического статуса всей этой части города.

Кто создал виллу "Ломница"?

Архитектурный памятник возвели в 1910 – 1911 годах по проекту известного строителя и архитектора Кароля Турковского. Заказчиками строительства стали будущие известные архитекторы и предприниматели Ян Пфайфер и Станислав Ревуцкий. Позже, в 1927 – 1929 годах, виллу реконструировали в архитектурном бюро "Станислав Ревуцкий и Владислав Дердацкий". Предположительно, здание планировали обустроить для проживания семей трех сыновей Ревуцкого, поэтому после перестройки она получила три отдельных входа и три независимые квартиры.

Что сохранилось в вилле до сих пор?

Одной из главных особенностей виллы "Ломница" является то, что в советский период здесь не проводили типичного капитального ремонта. Благодаря этому в здании сохранилось много аутентичных элементов начала 20 века.

Как выглядит вилла "Ломница" / фото "Украина Инкогнита"

Среди них: роскошные деревянные лестницы с точеными балясинами, оригинальные перила, старинные двери и окна с латунной фурнитурой, исторические решетки, водосточные трубы, а также часть старых печей и системы отопления. Именно эти детали сегодня делают виллу одной из самых атмосферных исторических зданий Львова.

Адрес расположения: улица Академика Андрея Сахарова, 62, Львов, Львовская область, 79000.

Какие еще интересные локации Львова достойны внимания туристов?

Если уж поднялась тема о старинных виллах Львова, то туристам стоит обратить внимание и на улицу Котляревского, которую когда-то называли настоящей "улицей вилл". Именно здесь известные архитекторы Иван Левинский и Юлиан Захаревич спроектировали десятки роскошных исторических домов, окруженных садами и зелеными зонами подальше от городского шума. Всего в этом районе появилось 64 виллы, часть из которых даже получила собственные названия. Также стоит увидеть: