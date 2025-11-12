Щоб дізнатись більше про цю локацію, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку у фейсбуці "Заповідник Розточчя".

Дивіться також Навіть місцеві не знають, що в самому центрі Львова можна побачити справжній замок

Яка історія створення заповідника "Розточчя"?

Заповідник "Розточчя" було створено 5 жовтня 1984 року на базі державного заказника "Страдчанський ліс" та заповідного урочища "Королева гора". Площа заповідника становить 2084,5 гектарів.

Рельєф чергує річкові долини, болота та горби зі скелями, середні висоти 380 – 390 метрів, найвища точка – Гострий Горб (395 метрів). Територією протікають річки Верещиця та її притока Ставчанка, а найбільший ставок Янівський (207 гектарів).

Захід сонця над Розточчям / фото Анни Палюх

Клімат тут вологий, із м'якою зимою та помірно теплим літом: середня температура у січні – 3 градуси, а у липні + 17,5 градусів.

Чим цікавий заповідник?

Заповідник славиться багатою флорою та фауною. Ліси займають 92 відсотки території, переважають сосново-букові та сосново-дубово-букові масиви, решта – луки, болота та прибережна рослинність. Тут ростуть рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України: підсніжник білосніжний, лілія лісова, баранець звичайний, верба чорнична та інші, всього понад 1300 видів рослин.

Як виглядає заповідник: інстаграм krasoty.zemli

Фауна заповідника різноманітна: 43 види ссавців (сарна, олень, лось, вовк, лисиця). Рідкісні види, занесені до Червоної книги, включають видру річкову, горностая, борсука, лелеку чорного, орлана-білохвоста та різних рукокрилих.

Серед особливостей території – мальовничі ландшафти з пагорбами і скелями, ставками та струмками, унікальні щучникові й червонокострицеві луки.

Також, як пише "Україна Інкогніта", у заповіднику налічується 169 видів птахів, з яких 116 гніздяться на території. Багато видів зупиняються тут під час міграцій або зимують на Янівському ставі. У лісах можна побачити зяблика, костогриза, іволгу, дроздів, голуба синяка, горлицю звичайну, вальдшнепа.

Дивіться також Тут досі зберігаються кістки ченців: які таємниці приховує Лядовський монастир над Дністром

Під час перельотів трапляється великий баклан, а поряд із поширеною білою лелекою ймовірно гніздиться чорний лелека. У заповідних масивах іноді зустрічається найменша пташка України – корольок жовтоголовий.

Адреса розташування: 81070, Львівська область, Яворівський район, вулиця Січових стрільців, 7.

Які заповідники України варто відвідати?