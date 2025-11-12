Чтобы узнать больше об этой локации, оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на страницу в фейсбуке "Заповедник Расточье".

Какова история создания заповедника "Расточье"?

Заповедник "Расточье" был создан 5 октября 1984 года на базе государственного заказника "Страдчанский лес" и заповедного урочища "Королева гора". Площадь заповедника составляет 2084,5 гектаров.

Рельеф чередует речные долины, болота и холмы со скалами, средние высоты 380 – 390 метров, самая высокая точка – Острый Горб (395 метров). По территории протекают реки Верещица и ее приток Ставчанка, а самый большой пруд Яновский (207 гектаров).

Закат над Расточье / фото Анны Палюх

Климат здесь влажный, с мягкой зимой и умеренно теплым летом: средняя температура в январе – 3 градуса, а в июле + 17,5 градусов.

Чем интересен заповедник?

Заповедник славится богатой флорой и фауной. Леса занимают 92 процента территории, преобладают сосново-буковые и сосново-дубово-буковые массивы, остальные – луга, болота и прибрежная растительность. Здесь растут редкие растения, занесены в Красную книгу Украины: подснежник белоснежный, лилия лесная, барашек обыкновенный, ива черничная и другие, всего более 1300 видов растений.

Как выглядит заповедник: инстаграм krasoty.zemli

Фауна заповедника разнообразна: 43 вида млекопитающих (серна, олень, лось, волк, лисица). Редкие виды, занесены в Красную книгу, включают выдру речную, горностая, барсука, аиста черного, орлана-белохвоста и различных рукокрылых.

Среди особенностей территории – живописные ландшафты с холмами и скалами, прудами и ручьями, уникальные щучниковые и краснокострицевые луга.

Также, как пишет "Украина Инкогнита", в заповеднике насчитывается 169 видов птиц, из которых 116 гнездятся на территории. Многие виды останавливаются здесь во время миграций или зимуют на Яновском пруду. В лесах можно увидеть зяблика, костогрыза, иволгу, дроздов, голубя синяка, горлицу обыкновенную, вальдшнепа.

Во время перелетов встречается большой баклан, а рядом с распространенным белым аистом вероятно гнездится черный аист. В заповедных массивах иногда встречается самая маленькая птичка Украины – королек желтоголовый.

Адрес расположения: 81070, Львовская область, Яворовский район, улица Сечевых стрельцов, 7.

