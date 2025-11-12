Оставайтесь с нами и читайте все подробности от 24 Канала со ссылкой на "Украина Инкогнита".
Какова история создания Лядовского скального монастыря над Днестром?
Село Лядова расположено возле Могилева-Подольского, в долине одноименной реки. Название местности связывают с древним словом "лядо" – заброшенный участок земли, заросший лесом. Именно здесь, по преданию, в 1013 году Антоний Печерский, возвращаясь с Афона, выдолбил первую пещеру, основав монастырь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. В память о нем в обители возвели церковь.
Монастырь расположен высоко над Днестром, в толще меловых пород. Пещеры небольшие, но производят сильное впечатление, ведь в темных нишах хранятся старинные кости монахов. На склоне возведены современные храмы и кельи из песчаника, что гармонично вписываются в пейзаж. Над всем возвышается новая колокольня, которую видно даже с плотины Днестровской ГЭС.
Скальный монастырь над Днестром / коллаж 24 Канала, фото "Украина Инкогнита"
На протяжении веков монастырь не раз менял подчинение: от православного до греко-католического, подвергался нападениям и разрушениям. В 1938 году, когда Лядова оказалась у границы с Румынией, советская власть взорвала большинство сооружений, обвинив монахов в помощи контрабандистам. Уцелели только пещеры.
В 1990-х годах обитель восстановили. Сегодня к ней ведет крутая дорога, а со смотровых площадок открываются невероятные виды на Днестр.
В 2019 году в результате оползня часть монастырских сооружений была разрушена. Несмотря на это, Лядовский монастырь и дальше привлекает паломников и туристов – это место, где история, природа и духовность соединились в единую гармонию.
Как добраться до Лядовского скального монастыря?
Как пишет Hanna.burlaka на своей странице в инстаграме, монастырь расположен возле села Лядова, примерно в семнадцати километрах от Могилева-Подольского, почти на самой границе с Молдовой.
Общественным транспортом: сначала нужно доехать автобусом до Могилева-Подольского (из Винницы это занимает около двух часов). Оттуда можно добраться до села Лядова на такси или попутным транспортом.
На автомобиле: из Винницы стоит ехать по трассе М21 в направлении Могилева-Подольского, а дальше повернуть на дорогу Т2308, которая ведет непосредственно к селу Лядова. Общее расстояние маршрута составляет примерно сто тридцать два километра.
Адрес расположения: Лядова, Винницкая область, 24025.
Какие монастыри Украины стоит посетить?
