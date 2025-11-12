Залишайтесь з нами та читайте всі подробиці від 24 Каналу з посиланням на "Україна Інкогніта".

Яка історія створення Лядовського скельного монастиря над Дністром?

Село Лядова розташоване біля Могилева-Подільського, у долині однойменної річки. Назву місцевості пов'язують із давнім словом "лядо" – покинута ділянка землі, заросла лісом. Саме тут, за переказами, у 1013 році Антоній Печерський, повертаючись із Афона, видовбав першу печеру, започаткувавши монастир Усікновення Голови Іоанна Предтечі. На згадку про нього в обителі звели церкву.

Монастир розташований високо над Дністром, у товщі крейдяних порід. Печери невеликі, але справляють сильне враження, адже у темних нішах зберігаються старовинні кістки ченців. На схилі зведено сучасні храми та келії з пісковику, що гармонійно вписуються в пейзаж. Над усім височить нова дзвіниця, яку видно навіть із греблі Дністровської ГЕС.

Скельний монастир над Дністром / колаж 24 Каналу, фото "Україна Інкогніта"

Протягом століть монастир не раз змінював підпорядкування: від православного до греко-католицького, зазнавав нападів і руйнувань. У 1938 році, коли Лядова опинилася біля кордону з Румунією, радянська влада підірвала більшість споруд, звинувативши ченців у допомозі контрабандистам. Уціліли лише печери.

У 1990-х роках обитель відновили. Сьогодні до неї веде крута дорога, а з оглядових майданчиків відкриваються неймовірні краєвиди на Дністер.

Як виглядає монастир: інстаграм hanna.burlaka

У 2019 році внаслідок зсуву ґрунту частину монастирських споруд було зруйновано. Попри це, Лядовський монастир і далі приваблює паломників і туристів – це місце, де історія, природа й духовність поєдналися в єдину гармонію.

Як дістатись до Лядовського скельного монастиря?

Як пише Hanna.burlaka на своїй сторінці в інстаграмі, монастир розташований біля села Лядова, приблизно за сімнадцять кілометрів від Могилева-Подільського, майже на самому кордоні з Молдовою.

Громадським транспортом: спочатку потрібно доїхати автобусом до Могилева-Подільського (з Вінниці це займає близько двох годин). Звідти можна дістатися до села Лядова на таксі або попутним транспортом.

Автомобілем: із Вінниці варто їхати трасою М21 у напрямку Могилева-Подільського, а далі повернути на дорогу Т2308, яка веде безпосередньо до села Лядова. Загальна відстань маршруту становить приблизно сто тридцять два кілометри.

Адреса розташування: Лядова, Вінницька область, 24025.

