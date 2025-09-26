Атмосфера та розташування роблять цей об'єкт ідеальним для одноденної подорожі чи навіть паломництва. 24 Канал із посиланням на castles.com.ua розповість про нього докладніше.

Дивіться також Відвідайте їх усі: 5 найкрасивіших замків Львівщини, які закохують туристів у себе

Неймовірний скельний монастир біля Львова: куди вирушити по історію, тишу й легенди?

Цей мальовничий скельний монастир можна побачити всього за 40 хвилин від Львова. Він розташований біля села Крехів у Жовківській громаді.

Це давній скельно-печерний монастир, заснований наприкінці XVI століття ченцями Йоілом і Сильвестром із Києво-Печерської лаври. Вони видовбали печери у вапняковій скелі посеред лісу, де й оселилися близько 1590 року.

Поступово до них приєдналися інші подвижники, і тут виріс монастирський комплекс – із двома дерев'яними церквами, печерними келіями та укріпленнями. Утім, цей монастир проіснував лише 20 років – до 1612.

Далі ченці переселилися в долину і заклали сучасний Крехівський монастир святого Миколая. Але від старої обителі залишилися видовбані у скелі печери серед мальовничого лісу.

Давня обитель за лічені кілометри від Львова: дивіться відео Luda_Tomko_Travel

Зверніть увагу: до монастиря легко дістатися зі Львова машиною чи велосипедом – до селища Крехів їхати близько 35 кілометрів, як пише vanlife.fans. Місця тут тихі, а атмосфера – надзвичайна, тож сюди їдуть заради спокою, молитов чи красивих фото.

Обидва монастирі – скельний і сучасний діючий – розташовані поруч. Особливо мальовничо тут навесні та восени, коли природа довкола вкрай яскрава.

Які ще цікаві історичні локації Львівщини варто відвідати?