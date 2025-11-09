Адже це славнозвісний палац графів Шенборнів на Закарпатті. І 24 Канал із посиланням на oboz.ua розповість про нього докладніше.

Як пов'язані палац Шенборнів на Закарпатті та популярне українське шоу "Зрадники"?

Цей палац, зведений у 1890-х роках, є яскравим прикладом еклектичного стилю, що поєднує елементи неоготики й неоренесансу. Він відомий як палац Шенборнів та розташований на українському Закарпатті.

Серед особливостей палацу – 366 вікон, 52 кімнати та 12 входів, що символізують календарний рік за кількістю днів, тижнів та місяців відповідно. Астрономічна зорієнтована архітектурна розкіш доповнена геральдичним оздобленням і лабіринтними переходами, які надають палацу атмосфери таємничості й інтриг.

Палац розташований у селі Синевирська Поляна, оточеному густими лісами й гірськими річками. Англійський дендропарк з декоративним ставком, який має форму карти Австро-Угорської імперії, створює унікальний природний антураж, що прекрасно поєднується з архітектурою палацу.

Саме ця гармонія історії, архітектури та природи зробила палац ідеальним місцем для зйомок шоу "Зрадники". Як зазначає detector.media, адаптацію цього міжнародного проєкту для українського телебачення створили саме з акцентом на місцеві легенди та карпатську міфологію.

У "Зрадниках" учасники проходять через психологічні випробування, спровоковані інтригами, облудою й перевіркою довіри. Ведучий шоу Олексій Гнатковський вдало використовує містичну атмосферу палацу, де кожен коридор і кімната створюють ефект напруги й загадки.

Як він наголошував у розмові з 24 Каналом, "Зрадники" – це високоякісний художній продукт, "велике шоу, яким варто пишатися". І справді – шоу візуально вражає і максимально занурює у драматичний сюжет.

