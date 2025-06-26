Визначні пам'ятки Ужгорода здебільшого скупчені в центрі. Саме місто невеличке і комфортне, тому цілком реально оглянути його за один день. Куди піти в Ужгороді розповідає 24 Канал.

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Ужгородський замок

Колись цей замок був важливим оборонним пунктом, а сьогодні це туристичне серце краю з цікавими експозиціями.

Туристів чекають експонати, серед яких інструменти кам'яного віку, предмети вжитку минулих століть, колекції різноманітних монет регіону, величезна виставка холодної та вогнепальної зброї XVI – XX століть.



Ужгородський замок / Фото Сергій Криниця

Замок розташований в самому центрі Ужгорода, а дорогою до нього можна побачити неймовірний Кафедральний собор.

Також поряд із замком розташовується ще одна цікава локація – Ужгородський музей народної архітектури та побуту

Колишній Василіянський монастир

Поблизу замку, а також Кафедрального собору розташовується будівля, про яку знають далеко не всі туристи. Зараз це бізнес-центр Ужгородського національного університету.

Будівля Василіанського монастиря до Першої світової війни була найвищою в Ужгороді. Фасад будівлі, який оздоблений неоготичними елементами, притягує погляди мандрівників.



Будівля колишнього Василіянського монастиря / Фото Ольга Троханчук

Василіянський монастир будувався з метою виховання монахів василіян та українських дітей. Після війни радянська влада ліквідувала монастир, а його будівлю передала Ужгородському університету.

Ботанічний сад

У маршрут до замку та будівлі колишнього монастиря варто включити ботанічний сад, який розташовується зовсім поряд. Це не найбільш популярна локація в Ужгороді, що робить її місцем для спокійного відпочинку.

Ботанічний сад Ужгородського національного університету може похизуватись солідною колекцією рослин – близько 4 тисяч екземплярів.



Ботанічний сад / Фото Оксана Пашун

Серед найбільш незвичних – мамонтове дерево, верба вавилонська, софора японська, різні види пальм, кактуси тощо.

Липова алея

Ужгород – надзвичайно квітуче місто, в якому навіть можна знайти алеї з екзотичними пальмами. Але історичною родзинкою міста є липова алея, яка простягається уздовж набережної річки Уж.

Чи не кожен ужгородець вам скаже, що ця алея є найдовшою у Європі. Липова алея Ужгорода простягається на 2200 метрів і тягнеться по набережні Незалежності та Студентській.



Липова алея в Ужгороді / Фото Карпатіум

Це чудове місце для неспішних вечірніх прогулянок і красивих фотографій, особливо під час заходу сонця.

Боздоський парк

Цей парк розташований на лівому березі річки Уж, на Слов'янській набережній, у мікрорайоні Боздош. Він був заснований у 1954 році й займає площу близько 50 – 58 гектарів.

Алеї парку рясніють місцевими та екзотичними видами дерев. Багато дерев обвиті диким плющем, що додає природного шарму.



Боздоський парк / Фото з туристичного порталу Ужгорода

У теплу пору року працюють каруселі, гірки, батути, електрокари, мотузковий парк та прокат роликів і велосипедів. Цей парк є популярним місцем для сімейного відпочинку, прогулянок, активних розваг та пікніків.