Визначні пам'ятки Ужгорода здебільшого скупчені в центрі. Саме місто невеличке і комфортне, тому цілком реально оглянути його за один день. Куди піти в Ужгороді розповідає 24 Канал.
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Ужгородський замок
Колись цей замок був важливим оборонним пунктом, а сьогодні це туристичне серце краю з цікавими експозиціями.
Туристів чекають експонати, серед яких інструменти кам'яного віку, предмети вжитку минулих століть, колекції різноманітних монет регіону, величезна виставка холодної та вогнепальної зброї XVI – XX століть.
Ужгородський замок / Фото Сергій Криниця
Замок розташований в самому центрі Ужгорода, а дорогою до нього можна побачити неймовірний Кафедральний собор.
Також поряд із замком розташовується ще одна цікава локація – Ужгородський музей народної архітектури та побуту
Колишній Василіянський монастир
Поблизу замку, а також Кафедрального собору розташовується будівля, про яку знають далеко не всі туристи. Зараз це бізнес-центр Ужгородського національного університету.
Будівля Василіанського монастиря до Першої світової війни була найвищою в Ужгороді. Фасад будівлі, який оздоблений неоготичними елементами, притягує погляди мандрівників.
Будівля колишнього Василіянського монастиря / Фото Ольга Троханчук
Василіянський монастир будувався з метою виховання монахів василіян та українських дітей. Після війни радянська влада ліквідувала монастир, а його будівлю передала Ужгородському університету.
Ботанічний сад
У маршрут до замку та будівлі колишнього монастиря варто включити ботанічний сад, який розташовується зовсім поряд. Це не найбільш популярна локація в Ужгороді, що робить її місцем для спокійного відпочинку.
Ботанічний сад Ужгородського національного університету може похизуватись солідною колекцією рослин – близько 4 тисяч екземплярів.
Ботанічний сад / Фото Оксана Пашун
Серед найбільш незвичних – мамонтове дерево, верба вавилонська, софора японська, різні види пальм, кактуси тощо.
Липова алея
Ужгород – надзвичайно квітуче місто, в якому навіть можна знайти алеї з екзотичними пальмами. Але історичною родзинкою міста є липова алея, яка простягається уздовж набережної річки Уж.
Чи не кожен ужгородець вам скаже, що ця алея є найдовшою у Європі. Липова алея Ужгорода простягається на 2200 метрів і тягнеться по набережні Незалежності та Студентській.
Липова алея в Ужгороді / Фото Карпатіум
Це чудове місце для неспішних вечірніх прогулянок і красивих фотографій, особливо під час заходу сонця.
Боздоський парк
Цей парк розташований на лівому березі річки Уж, на Слов'янській набережній, у мікрорайоні Боздош. Він був заснований у 1954 році й займає площу близько 50 – 58 гектарів.
Алеї парку рясніють місцевими та екзотичними видами дерев. Багато дерев обвиті диким плющем, що додає природного шарму.
Боздоський парк / Фото з туристичного порталу Ужгорода
У теплу пору року працюють каруселі, гірки, батути, електрокари, мотузковий парк та прокат роликів і велосипедів. Цей парк є популярним місцем для сімейного відпочинку, прогулянок, активних розваг та пікніків.