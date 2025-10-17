В Умані є найстаріша будівля міста, яка вже багато років слугує унікальним монастирем, а екскурсія в ньому точно вас здивує. Щоб дізнатись всі подробиці, залишайтесь з нами та читайте цікаву статтю від 24 Каналу з посиланням на Risu.ua.

Яка історія створення Василіанського монастиря в Умані?

Уманський Свято-Богородицький Василіанський монастир – це одна з найстаріших будівель міста, заснована в середині 18 століття. Його заснування було пов'язане зі створенням духовного і освітнього центру: тут збудували церкву, монастирські келії та школу, яка згодом стала важливим осередком освіти на Уманщині.

Історія монастиря проходила кілька ключових етапів. Перший етап заснування в 1765 – 1768 роках: закладення фундаменту, побудова цегляних стін та організація навчального закладу для ченців та учнів. Другий етап відродження в 1768 – 1794 роках: після руйнувань під час повстання монастир відновлюють, трансформуючи школу на центр світської освіти.

Колишній монастир Василіанів / фото UmanTravel

Третій етап розквіту в 1796 – 1830 роках: Василіанський монастир стає відомим освітнім центром. Тут навчалися сотні учнів, серед них майбутні відомі поети, науковці та громадські діячі. У цей час у монастирі активно функціонували школи та літературні гуртки, видавалися шкільні журнали, популяризували українську культуру та народні традиції.

Четвертий етап закриття в 1830 – 1834 роках: діяльність монастиря та школи припиняється за наказом російського уряду. Після цього будівлі використовували для військових і адміністративних цілей, а пізніше для театру та інших культурних потреб.

У 20 столітті монастир ще довгий час залишався в різних цивільних і військових функціях, а з 2006 року належить Державному історико-архітектурному заповіднику "Стара Умань" і функціонує, як музей. Сьогодні він відкритий для відвідувачів, які можуть ознайомитися з духовною спадщиною ченців, навчальними традиціями та багатою історією міста.

Які враження чекають після екскурсії у монастирі?

Офіційне відкриття підземних печер відбулося лише у 19 столітті, а детальне дослідження розпочалося в 30-х роках 20 століття. Екскурсія починається із зустрічі з "Таємничим ченцем" біля входу до підземелля. Серед густих тіней і м'якого світла ламп очі звикають до напівтемряви, а атмосфера відразу занурює в історичний час.

Як зазначає УманьТуристична на своїй сторінці у фейсбуці, під час прогулянки підземеллями створюється відчуття перебування у середньовічному монастирі завдяки працівникам заповідника, одягненим у вбрання монахів. Вони відтворюють реалістичні образи, виконують повсякденні монастирські справи та допомагають поринути у життя і побут тих часів. Підземелля зберегли 250-річні келії та трапезну монастиря, вимуровані з холодного каменю, що мовчазно свідчать про давні часи, працю та молитви, які наповнювали ці стіни протягом століть.

Таємничі підземелля Василіанського монастиря / фото UmanTravel

Унікальна театралізована інтерактивна програма триває близько години, поєднуючи розповіді гіда з відтворенням сценок монастирського життя. Відтворення побуту ченців та історичних подій дозволяє відчути автентичну атмосферу монастиря, навіть без наявності фантастичних елементів. Живі історії, які звучать з уст співробітників ДІАЗ "Стара Умань", переносять відвідувачів у часи, коли підземелля були частиною щоденного життя монастиря.

Закінчення екскурсії залишає відчуття дотику до таємниці, захованої під землею, та дозволяє глибше оцінити історію та культуру Умані. Варто зазначити, що у підземеллях навіть влітку доволі холодно, близько + 12 градусів, тому тепло відчувається тільки після повернення на поверхню.

Адреса розташування: вулиця Небесної Сотні, 31, Умань, Черкаська область, 20301

Орієнтовна вартість екскурсії: 80 гривень, але всі деталі варто уточнювати на офіційній сторінці музею.

Які монастирі України цікаво відвідати?