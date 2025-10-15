Це місце зачаровує своєю історією, легендами та неповторною унікальністю. Щоб дізнатись, про яке місце йде мова, залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на Karpatium.com.
Яка історія створення Джуринського водоспаду?
Джуринський водоспад – справжня перлина Тернопільщини, розташована на річці Джурин в урочищі "Червоне", між селами Нирків і Устечко Чортківського району. Це найвищий рівнинний водоспад України, який вражає своєю потужністю та красою. Його шум чути здалеку, а мальовничі каскади, загальна висота яких сягає 16 метрів, створюють неймовірну атмосферу для туристів та любителів природи. Влітку охочі можуть скупатися у воді водоспаду, а у верхньому каскаді навіть ховається невелика ущелина, з якої відкривається захопливий краєвид швидкого плину води.
Як виглядає Джуринський водоспад / фото zysko_serhii
Особливістю місцевості є червоний відтінок землі поблизу Ниркова. Саме це явище дало назву колишньому селищу Червогогород. Після дощу калюжі тут нагадують червоне вино, а дивовижне забарвлення пояснюється наявністю хімічних сполук у ґрунті та камінні. Для тих, хто не боїться відпочинку в польових умовах, неподалік є можливість заночувати з наметом, хоча слід добре підготуватися, адже найближчий магазин розташований за кілька кілометрів від водограю.
Які легенди існують про водоспад?
Існує щонайменше три версії походження Джуринського водоспаду, кожна з яких додає йому загадковості. За однією з легенд, водоспад був штучно створений турками-османами під час облоги Червоногородського замку у 1672 році. Загарбники нібито прокопали кам'яний кряж на річищі Джурина, щоб змінити течію річки, яка огинала пагорб із замком, і таким чином здобути фортецю.
Друга версія пов'язана з польськими шляхтичами Понінськими, які на початку 19 століття планували перебудувати замок у палац та створити масштабний парк. Легенда каже, що саме тоді вони нібито змінили течію річки, щоб утворити штучний водоспад. Однак обидві ці версії є хибними через карти фон Міґа 1779 – 1782 років, на яких видно повноводну течію, що огинає замок і водоспад із млином.
Третя, і, можливо, найреалістичніша версія, стверджує, що водоспад створили місцеві жителі. Щоб забезпечити села водою для млина, річку розділили, утворивши нову. У 1880 році Червоногородський млин вже згадується у "Географічному словнику польського королівства", що підтверджує активне використання води для господарських потреб.
Розташування Джуринського водоспаду / фото zysko_serhii
Який рослинний та тваринний світ регіону водоспаду?
Як зазначає Svitzaviknom, навколо Джуринського водоспаду простягаються густі ліси, які створюють ідеальні умови для життя численних видів рослин і тварин. У регіоні переважають дубові та букові ліси, що формують прохолодний мікроклімат навіть у спекотні літні дні. На схилах урочища ростуть грабові зарості, а вологі місця біля водоспаду прикрашають рідкісні мохи та папороті. Навесні та влітку тут розквітають польові конвалії, дикий мак та волошки.
Червоногородське урочище є домівкою для різноманітних представників дикої природи. Уздовж річки гніздяться дикі качки та чаплі, у лісах можна зустріти лисиць і оленів, а в самій річці водяться окунь, щука та карась.
Ця територія є важливою екосистемою, яка потребує захисту. Туристам радять дотримуватися правил екологічної поведінки, щоб зберегти красу та багатство природи для майбутніх поколінь.
Який маршрут до водоспаду?
Маршрут до Джуринського водоспаду розпочинається з села Нирків. Відстань близько 5 кілометрів на південний захід вздовж річки Джурин. Орієнтири: каплиця Понінських, табір "Ромашка" та Червоногородський замок.
