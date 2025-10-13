Сьогодні ми познайомимо вас з одним із найстаріших ботанічних садів в Україні. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посланням на Вандрівка.

Яка історія створення ботанічного саду імені Олександра Фоміна?

Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна – це справжня зелена перлина Києва та один із найстаріших ботанічних садів України. Його історія починається ще у 1839 році, коли за ініціативи архітектора Вікентія Беретті та підтримки першого ректора Київського національного університету Михайла Максимовича звичайний пустир позаду головного корпусу перетворився на майбутній оазис природи.

Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна / Колаж 24 Канала, фото Biomed.knu.ua

Саме тоді ботанік Рудольф Траутфеттер здійснив перші посадки, заклавши основу унікальної колекції рослин. Згодом, він став директором, а пізніше навіть ректором університету. Роботи з облаштування тривали понад десятиліття, і вже у 1850 році сад набув впізнаваних рис.

У 1935 році сад отримав ім'я видатного ботаніка Олександра Фоміна, який понад 20 років присвятив його розвитку. А з 1944 року він відкрив свої двері для відвідувачів, ставши улюбленим місцем прогулянок і натхнення для багатьох людей.

Яка наукова діяльність саду?

Формально ботанічний сад імені Олександра Фоміна можна сприймати як звичайний міський парк, однак насправді – це науково-дослідна та освітня установа, яка займається вивченням, збереженням і популяризацією рослинного світу. Територія саду чітко поділена на відкриту паркову зону для відвідувачів та закриту дослідну частину, де проводяться наукові роботи. Завдяки наполегливій праці вчених і студентів тут зібрано тисячі видів рослин з усього світу та навіть тих, що не зустрічаються на нашому континенті.

Яка головна особливість саду?

Головною красою є сад магнолій – найбільший в Україні. Ці неймовірні дерева зачаровують своєю витонченою красою та ніжним ароматом, а їхня кількість вражає уяву. Вирощування магнолій тут розпочалося ще у 1905 році, і сьогодні колекція налічує понад 70 видів.

Під час цвітіння сад перетворюється на справжню казку і стає одним із найпопулярніших місць Києва. Магнолії цвітуть навесні, зазвичай у квітні чи травні, залежно від погоди. Їхня чарівна пора триває недовго, лише кілька тижнів (орієнтовно з початку квітня до середини травня), тож варто заздалегідь планувати свій візит.

Найстаріша пальма Європи / фото Онлайн- клуб 50Plus

Яка ще унікальність ботанічного саду?

Як зазначає Life.Kyiv.ua, ще однією унікальністю є 200-річна пальма, висота якої сягає близько 30 метрів. Вона вперше розквітла ще у 1976 році й відтоді щоразу привертає увагу відвідувачів. Ця дивовижна рослина родом з Австралії вирізняється тим, що цвіте взимку, хоча більшість пальм зазвичай розквітають у літній період.

