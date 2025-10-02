Навіть місто промисловості також має свої чарівні та унікальні місця, в які варто заглянути хоча б раз в житті. Тож нижче ми поділимось з вами однією з таких локацій, що точно заслуговує на вашу увагу. Деталі нижче від 24 Каналу з посиланням на ресурс "Історія Кривого Рогу".

Як заснували ботанічний сад?

Криворізький ботанічний сад являється об'єктом природно-заповідного фонду України. Найперші рослини він отримав у 1975 році від Донецького ботанічного саду. Цікаво, що саджанці зберігались перший час у шкільних теплицях і тільки, коли були побудовані оранжереї, їх перенесли в основу комплексу.

Перше офіційне відкриття відбулось у 1989 році, а вже у 1992 році Криворізький ботанічний сад став самостійною установою Національної Академії Наук.

Які особливості Ботанічного саду?

Ботанічний сад представляє настільки великі масштаби рослин, що складно зібрати усі до купи за один раз. Вражаюче те, що ця колекція не стоїть на місці та поповнюється час від часу. Однією з основних гордостей комплекс вважає свій колекційний фонд дерев та кущів, який розміщений на площі понад 22 гектари. Розмір настільки вражаючий, що його можна порівняти щонайменше з 50 стадіонами, а то і більше.

В дендропарку представлено понад 647 видів, 73 різновидностей, 33 форми, та 104 сорти деревних рослин з різних куточків світу. У ботсаду понад 600 видів деревних і чагарникових видів рослин, серед яких можна знайти 120 різних сортів. Тут можна побачити понад 60 видів рослин, занесених до Червоної книги України, які знаходяться під охороною Всесвітнього та Європейського червоних списків.

Коли варто відвідати, щоб подивитись на цвітіння рослин?

Як зазначає ЖовтіВоди.City, відвідувати можна протягом цілого року. Наприклад, в лютому в оранжереї сезон цвітіння азалії, а у березні відкриваються первоцвіти. Ви точно не застанете сіру гамму кольорів, адже кожна рослина має свій час розквіту, тому варто заглянути на дану локацію навіть не один раз.

Як дістатись до Ботанічного саду? Це місце ви зможете знайти за такою адресою: вулиця Маршака, 50, Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

