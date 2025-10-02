Ми знайшли цікаву локацію, дивлячись на яку складно повірити, що вона існує у найголовнішому центрі промисловості – Кривому Розі. Тож у цій статті детальніше про Скелі Орлине гніздо від 24 Каналу з посиланням на Дніпровська Порадниця.

Чим особливі ці Скелі?

Почнемо з маленького знайомства про цю визначну пам'ятку. Дане місце є особливим як мінімум тому, що подібних йому локацій по всій Україні більше не існує. За дослідженнями стало відомо, що висота скель понад 30 метрів, а їх площа сягає цілих 62 гектари. Епоха порід настільки давня, що приблизне визначення їх віку сягає понад 2050 мільйонів років.

Чому саме така назва у скель?

Свою цікаву назву вони отримали завдяки надзвичайній висоті. Вона настільки вражаючих розмірів, що з усіх птахів тільки орли можуть проживати там та створювати своє потомство без усіляких складнощів. Також цікаво, що ще з минулого століття скелі стали ідеальним місцем для альпінізму, тому з часом на території почали проводитись різноманітні змагання для усіх рівнів.

Як повідомляє Guru.ua, місцеві можуть називати дане місце, як "Скелі МОДРа". МОДР – це назва невеликого селища, розшифровка якого "Міжнародна Організація Допомоги борцям Революції". Саме поселення розділене річкою Інгулець, а також знаходиться неподалік від Кривого Рогу, усього в декількох кілометрах.

Яка скеля найбільша?

Найбільшою – є Орлине Гніздо, яке 25 метрів в ширину та майже 28 метрів у висоту. Пам'ятка складається з двох частин: Велика та Мала Орлинки. Остання максимально цікава тим, що в ній є особливі печери, в яких раніше добували руду стародавні скіфи та слов'яни. Місцеві також розповідають про легенду, що дуже давно козаки ховали у цих печерах свої скарби та коштовності. Хто знає, можливо вони все ще сховані десь у скелях.

Тож поки за вікном різнобарвна осінь, плануйте на найближчі вихідні маленьку подорож до Орлиного Гнізда. Це ідеальна локація неподалік від метушливого міста, де можна відпочити та насолодитись гарною місцевістю. Усе що треба: природа, свіже повітря, чарівні краєвиди та гарний настрій.

