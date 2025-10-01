Однак цього року у погоди були свої плани, й вона вже встигла внести корективи у наміри відпочивальників і жителів курортного міста. 24 Канал з посиланням на Sinoptik розповідає якою буде погода в Одесі найближчими днями.

Якою буде погода в Одесі 2 – 5 жовтня?

Четвер, 2 жовтня

За нічним прогнозом, температура повітря опуститься до помірних +7 градусів за Цельсієм, тоді як денні максимуми сягатимуть +12 градусів. Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, хоча опадів не передбачається.

П'ятниця, 3 жовтня

Напередодні вихідних буде незначне підвищення температури. Нічні позначки сягатимуть приблизно +8 градусів, тоді як денні – підіймуться до +17 градусів. Протягом усього дня в регіоні буде мінлива хмарність, але без опадів.

Субота, 4 жовтня

Тим часом у перший день вихідних в Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора стане слабшим. Температурні позначки – +14 вночі, +15 – +17 вдень.

Неділя, 5 жовтня

Ранок та день в Одесі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не очікується. За даними синоптиків, вночі слід очікувати +11 градусів, а вдень – +18.

Важливо: під час оксамитового сезону мандрівникам, які планують відпустку в Україні чи за кордоном, варто уважно стежити за погодними умовами в регіоні. Це допоможе уникнути розчарувань!

Що відомо про негоду в Одесі?