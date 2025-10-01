Однак цього року у погоди були свої плани, й вона вже встигла внести корективи у наміри відпочивальників і жителів курортного міста. 24 Канал з посиланням на Sinoptik розповідає якою буде погода в Одесі найближчими днями.
Читайте також Підводне царство в самому центрі Львова: де зануритися у морський світ навіть у похмурі дні
Якою буде погода в Одесі 2 – 5 жовтня?
- Четвер, 2 жовтня
За нічним прогнозом, температура повітря опуститься до помірних +7 градусів за Цельсієм, тоді як денні максимуми сягатимуть +12 градусів. Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, хоча опадів не передбачається.
- П'ятниця, 3 жовтня
Напередодні вихідних буде незначне підвищення температури. Нічні позначки сягатимуть приблизно +8 градусів, тоді як денні – підіймуться до +17 градусів. Протягом усього дня в регіоні буде мінлива хмарність, але без опадів.
- Субота, 4 жовтня
Тим часом у перший день вихідних в Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора стане слабшим. Температурні позначки – +14 вночі, +15 – +17 вдень.
- Неділя, 5 жовтня
Ранок та день в Одесі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опадів не очікується. За даними синоптиків, вночі слід очікувати +11 градусів, а вдень – +18.
Важливо: під час оксамитового сезону мандрівникам, які планують відпустку в Україні чи за кордоном, варто уважно стежити за погодними умовами в регіоні. Це допоможе уникнути розчарувань!
Що відомо про негоду в Одесі?
У вівторок, 30 вересня, в Одеській області пройшли сильні зливи, що призвели до значних підтоплень, від яких постраждали вулиці, будинки та підприємства.
Було розпочато рятувальні операції, в результаті яких влада успішно евакуювала 362 особи та 227 транспортних засобів із затоплених районів. Але, на жаль, негода забрала життя кількох мешканців.
Експерти припускають, що причиною повені може бути недбалість місцевої влади та неадекватність наявної дренажної інфраструктури. Нерегульовані будівельні практики та відсутність сучасних дренажних систем ще більше погіршили ситуацію.
Одеські школи з 1 жовтня перейшли на дистанційне навчання, а підприємствам і державним установам було рекомендовано запровадити дистанційний режим роботи для своїх співробітників.
Тим часом Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів повідомив, що до 2 жовтня очікується покращення погодних умов.