Ми побували на цій виставі, і нам стало дуже цікаво, де розташований той самий "цукровий завод" у населеному пункті Буськів Сад. Спойлер: не намагайтесь шукати його на картах Google, не знайдете. Натомість 24 Канал з посиланням на інстаграм Ілларіона Павлюка розповість, що ж за споруда його надихнула.

Де розташований той самий "цукровий завод" у Буськівому Саду?

Власне, кілька років тому Ілларіон Павлюк виклав у своєму інстаграмі фото закинутої споруди. Він зазначив, що ця світлина надихнула його, щойно він на неї натрапив, і "відразу ж народився образ завода-демона, який висмоктує все світле з цілого селища".

Потім я ще довго читав все, що міг, про цукрові заводи, – на що вони схожі та чим пахнуть, але демон вже народився і чекав,

– розповідав письменник.

То що ж це за будівля? У народі її ще називали одеський "Гоґвортс", і не безпідставно. Мовиться про колишнє паровозне депо і вагоноремонтні майстерні К. К. фон Унгерн-Штернберга, які згодом стали частиною заводу імені Січневого повстання "Краян".

Де розташований одеський "Гоґвортс": дивіться на карті

Споруді, яка стала прототипом того самого "цукрового заводу", понад 100 років. Її побудували у 1883 році, пише портал "Архітектура Одеси". До 2001 року завод збанкрутував, а сама споруда занепадала. Причому настільки, що торік про неї писали як про місце, де випасають качок.

Як зазначає ресурс "Море людей", монументальні цегляні будівлі з вітражами звели у 1883 році. У часи Першої світової війни на цьому заводі працювали понад дві тисячі мешканців Одеси. А в часи Другої світової війни тут виробляли міномети, а також ремонтували танки та оздоблювали бронепотяги.

Лиш на початку 1990-х років завод приватизували, а також дали йому відому нам нині назву – "Краян". Тут займались будівництвом кранів. А вже наприкінці 2000-х років це підприємство припинило свою роботу. Передували цьому суперечки власників, через що почали скорочувати кількість співробітників.

Зверніть увагу! На "Краяні" у 2011 році спалахнула пожежа. На жаль, вона пошкодила покрівлю підприємства. Її рештки розібрали співробітники, щоб дах буквально не посипався на голову.

До середини 2010-х років зберігся каркас даху. На жаль, нині і його нема. Те ж стосується скла та шибок. Натомість ми можемо бачити перед собою лише цегляну "коробку", яка залишилась від величної споруди, яка встояла проти стихії. Цікаво, що всередині Великого паровозного цеху ростуть дерева та трава.

Завод "Краян" вражає своєю красою / Фото "Архітектури Одеси"

Було також кілька ініціатив від місцевих, які прагнули придбати завод, щоб привести його до ладу. Втім, це нічим так і не закінчилось. І якщо ви хочете побачити одеський "Гоґвортс", то краще поспішіть. Те ж стосується вистави за однойменною книжкою. Лиш маємо одну пораду – обов’язково спочатку прочитайте, а потім йдіть у театр.

