Споруда частково збереглася та точно варта уваги туристів та любителів історії. 24 Канал із посиланням на ternopil-future розповість про нього докладніше.

Дивіться також Де можна побачити один із найпотужніших замків на Поділлі

Що варто знати про історію Буданівського замку?

Історія Буданівського замку сягає XVI століття, коли галицький воєвода Якуб Будзановський переселився в ці землі. Він перейменував село Скомрусь на Будзанів і збудував перший дерев'яний замок у 1549 році для захисту від татарських набігів.

Первісну фортецю зрештою знищили вороги, але на початку XVII століття Ян та Марцін Ходоровські звели нову, вже кам'яну твердиню. Вона й стала основою сучасного Буданівського замку.

У XVII столітті замок пережив численні штурми, особливо на початку національно-визвольної війни у 1648 – 1653 роках, але у 1675 його знищили турки. Більшу частину комплексу так і не відбудовували.

У 1765 році Евстахій Потоцький подарував залишки фортифікації католицьким черницям. Ті переобладнали споруду під монастир і костел.

У XIX столітті тут добудували шпитальний корпус для монастирської лікарні. А після Другої світової війни в 1956 році відновлений замковий комплекс почав функціонувати як психіатрична лікарня, як пише сайт Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

Зверніть увагу: Буданівський замок – це цікавий та рідкісний приклад об'єкта, який змінював своє призначення від оборонного до релігійного, а потім медичного, у такий спосіб унікально поєднуючи різні сторінки минулого.

Буданівський замок – історія фортеці на Тернопільщині: дивіться відео prokhnataliya

Сьогодні споруда частково збережена, більшість старих приміщень напівзруйновані, але місце варте уваги туристів. Щонайменше, заради неординарної історії, атмосфери та легенд.

Сам замок стоїть на високому пагорбі над долиною Серету й має видовжене прямокутне планування з 4 круглими вежами. Окрім руїн замкових мурів, варто побачити костел Воздвиження Святого Хреста, збудований просто на фортечних стінах.

Які ще цікаві туристичні локації Тернопільщини варто подивитися?