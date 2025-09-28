Він розташований у селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. 24 Канал із посиланням на Telegraf розповість про цей замок докладніше.
Ягільницький замок, також відомий як замок Лянцкоронських, збудували у 1630 році за наказом польного коронного гетьмана Станіслава Лянцкоронського. Звідки й друга назва походить, а перша – від розташування у селі Ягільниця, нині є воно належить до Нагірянської сільської громади.
Замок у Ягільниці побудували на високому пагорбі над річкою Черкаска на місці давнішої дерев'яної споруди, що свідчить про стратегічне значення локації. План замку типово п'ятикутний, із потужними оборонними вежами на кожному куті.
Мури та споруди створювали сильний оборонний рубіж, життєво необхідний під час постійних турецьких набігів XVII століття. У 1672 – 1676 роках під час війни з Османською імперією замок побував під контролем турків, але не зазнав руйнувань, оскільки гарнізон незабаром повернув його.
У XIX столітті будівлю переобладнали під тютюнову фабрику. Сьогодні ж замок перебуває у приватній власності й огороджений через аварійний стан, як пише chortkiv.city. Саме тому, на жаль, огляд можливий лише ззовні. А проте замок продовжує приваблювати поціновувачів історії й архітектури унікальністю та середньовічним вайбом.
Ягільницький замок – один із найпотужніших на Поділлі: дивіться відео testovgroup
Туристам варто приїхати сюди, щоб відчути атмосферу минулих століть і побачити збережені частини оборонної архітектури Поділля. Це must-visit об’єкт для любителів історії та української спадщини.
Які ще цікаві замки регіону варто побачити кожному?
Збаразький замок. Його спорудили у 1626 – 1631 роках князі Збаразькі, і він став архітектурною перлиною Ренесансу на Поділлі. Саме тут під час облоги 1649 року тримав оборону Ярема Вишневецький проти козацької армії Хмельницького.
Чортківський замок. Він розташований на березі річки Серет та є відомою пам'яткою, яку варто побачити на власні очі. Замок має унікальні оборонні мури, які добре збереглися й відігравали важливу роль у захисті міста.