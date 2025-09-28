Він розташований у селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. 24 Канал із посиланням на Telegraf розповість про цей замок докладніше.

Де в Україні збереглася легендарна та грандіозна фортеця Лянцкоронських?

Ягільницький замок, також відомий як замок Лянцкоронських, збудували у 1630 році за наказом польного коронного гетьмана Станіслава Лянцкоронського. Звідки й друга назва походить, а перша – від розташування у селі Ягільниця, нині є воно належить до Нагірянської сільської громади.

Замок у Ягільниці побудували на високому пагорбі над річкою Черкаска на місці давнішої дерев'яної споруди, що свідчить про стратегічне значення локації. План замку типово п'ятикутний, із потужними оборонними вежами на кожному куті.

Мури та споруди створювали сильний оборонний рубіж, життєво необхідний під час постійних турецьких набігів XVII століття. У 1672 – 1676 роках під час війни з Османською імперією замок побував під контролем турків, але не зазнав руйнувань, оскільки гарнізон незабаром повернув його.

У XIX столітті будівлю переобладнали під тютюнову фабрику. Сьогодні ж замок перебуває у приватній власності й огороджений через аварійний стан, як пише chortkiv.city. Саме тому, на жаль, огляд можливий лише ззовні. А проте замок продовжує приваблювати поціновувачів історії й архітектури унікальністю та середньовічним вайбом.

Ягільницький замок – один із найпотужніших на Поділлі: дивіться відео testovgroup

Туристам варто приїхати сюди, щоб відчути атмосферу минулих століть і побачити збережені частини оборонної архітектури Поділля. Це must-visit об’єкт для любителів історії та української спадщини.

