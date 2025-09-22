Отже, 24 Канал кличе вас до Турильчого на Тернопільщині. Тут можна подивитись на костел Яна Непомука. Детальніше про нього дізнаймось завдяки ресурсу "Україна Інкогніта".

Де можна побачити костел Яна Непомука?

Власне, на ресурсі зауважили, що до Турильчого варто їхати задля того, щоб побачити на власні очі цей костел. Ба більше, наголошують, що жодне фото не може передати красу цього об'єкта, який не даремно називають найкрасивішим.

Але почнімо з Турильчого, яке вперше згадують у письмових джерелах ще у 1462 році. Правда, за свою історію це село практично нічим не виділялось з-поміж інших. Свого часу воно було частиною маєтків Сатанівського ключа, яким володіли Синявські, а пізніше – Чарторийські та Любомирські.

До Потоцьких це село перейшло наприкінці XVIII століття. Вони Турильче вирішили продати родині Івановських, які ним володіли до трагедії 1939 року.

Це цікаво! Івановські у середині XIX століття побудували у цьому селі скромний двоповерховий палац. На жаль, він зазнав руйнувань під час Першої світової війни. До початку Другої світової його рештки ще можна було побачити.

Повернімось до костелу, який спорудили у 1871 році. Сам храм може здатись досить великим, як на село, в якому мешкали понад 700 людей. Водночас він виділяється своєю величністю. Правда, нині від неї з кожним днем залишається все менше слідів.

Як зазначає ресурс travels.in.ua, костел спорудили коштом графа Яна Старженського. Це при тому, що самим селом володіли Івановські.

Споруду виконали у стилі неоготики. У нішах на фасаді з боків від головного входу встановлені статуї апостолів Петра і Павла. Власне, тому цей храм можуть також називати Петропавлівським.

Зауважимо, що за "совітів" тут був сільськогосподарський склад.

У цьому храмі нині не правлять службу. Потрапити всередину костелу можна без жодних перепон. Ні, він не нагадує покинуті релігійні споруди з фільмів жахів. Водночас можна уявити, яким красивим він міг бути, якби міг зберегтися у первинному стані.

Звичайно ж, ви можете зробити фото самого костелу. Але обов'язково загляньте всередину. Тут можна побачити вівтар з розп'яттям, а також апостолами з боків. І хоч католиків у селі немає, до вівтаря регулярно носять живі квіти.

Також у цій споруді можна побачити залишки амвону, а також ніші, де свого часу були ікони. Що стосується даху, то він у не найкращому стані, тому варто бути обережними, прогулюючись всередині.

Що таке амвон? Це одна з кафедр у ранньохристиянській і візантійській церкві. На ній здійснювали окремі елементи богослужіння. Тут також виголошують проповіді. Розміщувались вони на боці хору під куполом.

