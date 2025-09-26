24 Канал з посиланням на портал Travels.in.ua кличе вас до Одеського національного художнього музею. Він працює у палаці Потоцьких-Наришкіних, який вважають однією з найперших визначних пам'яток архітектури у цьому місті.

Що варто знати про палац Потоцьких-Наришкіних?

Його експозиція розташована у старовинному розкішному палаці. Його графиня Ольга Потоцька (у шлюбі Наришкіна), донька Станіслава та Софії Потоцьких, будувала з 1823 по 1826 роки. Самим спорудженням курував Франческо Бофффо – архітектор з Італії.

Перед нами – типова дворянська садиба. Вона виконана у стилі класицизму та виділяється двоповерховим центральним корпусом. Ця споруда має бічні флігелі, з'єднані округлими галереями.

До нинішніх днів вдалось зберегти художнє оформлення стелі, паркет і мармурові підлоги з інкрустацією. Цікавий також підвал споруди, адже тут облаштували штучну печеру з гротом. Власне, вона з'єднана з одеськими катакомбами підземними ходами.

Звернімо увагу! Одеський міський голова Григорій Маразлі у 1888 році придбав цей палац. Через 11 років – у 1899 році – тут відкрили Музей витончених мистецтв з ініціативи Одеського товариства образотворчих мистецтв.



Палац Потоцьких-Наришкіних в Одесі / Фото Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi

У цьому музеї зберігалася неабияка колекція усіх видів образотворчого мистецтва. Тут і живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво, і іконопис.

Майже два роки тому музей постраждав під час російської масованої ракетної атаки по історичному центру Одеси. У споруді пошкоджень зазнали стіни та водогін високого тиску, а також були вибиті шибки та скло.

Якщо ви плануєте навідатись до цього музею, то варто ознайомитись з його робочими годинами. Графіком роботи поділились в інстаграмі Одеського національного художнього музею. Він працює:

у середу, четвер та неділю з 11:00 по 18:00

а також п'ятницю та суботу з 11:00 по 19:00.

У музеї зазначають, що основну колекцію сховали. І глядачам нині доступні тимчасові виставки. Але ми все одно закликаємо завітати та подивитись як на сам палац, так і підтримати музей та його співробітників.

Це цікаво! Музей кличе 4 жовтня на показ і обговорення фільму "Вкорінені". Він створений на основі інтерв'ю про пам'ять національних спільнот і корінних народів нашої держави. За цим посиланням можна зареєструватись на показ.

Що варто побачити на Одещині?