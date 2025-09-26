24 Канал з посиланням на портал Travels.in.ua кличе вас до Одеського національного художнього музею. Він працює у палаці Потоцьких-Наришкіних, який вважають однією з найперших визначних пам'яток архітектури у цьому місті.
Варте уваги Де на Чернігівщині можна прогулятися палацом, куди приїжджав Тарас Шевченко
Що варто знати про палац Потоцьких-Наришкіних?
Його експозиція розташована у старовинному розкішному палаці. Його графиня Ольга Потоцька (у шлюбі Наришкіна), донька Станіслава та Софії Потоцьких, будувала з 1823 по 1826 роки. Самим спорудженням курував Франческо Бофффо – архітектор з Італії.
Перед нами – типова дворянська садиба. Вона виконана у стилі класицизму та виділяється двоповерховим центральним корпусом. Ця споруда має бічні флігелі, з'єднані округлими галереями.
До нинішніх днів вдалось зберегти художнє оформлення стелі, паркет і мармурові підлоги з інкрустацією. Цікавий також підвал споруди, адже тут облаштували штучну печеру з гротом. Власне, вона з'єднана з одеськими катакомбами підземними ходами.
Звернімо увагу! Одеський міський голова Григорій Маразлі у 1888 році придбав цей палац. Через 11 років – у 1899 році – тут відкрили Музей витончених мистецтв з ініціативи Одеського товариства образотворчих мистецтв.
Палац Потоцьких-Наришкіних в Одесі / Фото Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi
У цьому музеї зберігалася неабияка колекція усіх видів образотворчого мистецтва. Тут і живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво, і іконопис.
Майже два роки тому музей постраждав під час російської масованої ракетної атаки по історичному центру Одеси. У споруді пошкоджень зазнали стіни та водогін високого тиску, а також були вибиті шибки та скло.
Якщо ви плануєте навідатись до цього музею, то варто ознайомитись з його робочими годинами. Графіком роботи поділились в інстаграмі Одеського національного художнього музею. Він працює:
у середу, четвер та неділю з 11:00 по 18:00
а також п'ятницю та суботу з 11:00 по 19:00.
У музеї зазначають, що основну колекцію сховали. І глядачам нині доступні тимчасові виставки. Але ми все одно закликаємо завітати та подивитись як на сам палац, так і підтримати музей та його співробітників.
Це цікаво! Музей кличе 4 жовтня на показ і обговорення фільму "Вкорінені". Він створений на основі інтерв'ю про пам'ять національних спільнот і корінних народів нашої держави. За цим посиланням можна зареєструватись на показ.
Що варто побачити на Одещині?
Якщо ви таки плануєте навідатись до Одеси, то помандруйте також областю. До прикладу, навідайтесь до Тилігульського лиману, що на межі Одеської та Миколаївської областей. Його вважають одним з найглибших і найчистіших в Україні.
І якщо ми вже заговорили про "най", то ось вам найбільший замок в Україні. Мовиться про Аккерманську фортецю, розташовану у Білгород-Дністровському. Вона займає площу у приголомшливі 10 гектарів.
До слова, Аккерманська фортеця цікава ще й тим, що потрапила до нашої підбірки замків з привидами. Дізнайтесь, кого ви можете побачити, відвідавши її.