Вони недалеко від Чернівців і приваблюють туристів незвичною формою, краєвидами та чудовою атмосферою гірських просторів.​ 24 Канал із посиланням на ClubVeslo розповість про це докладніше.

Дивіться також І це не Ісландія: де на Буковині можна побачити фантастичний краєвид на Дністер

Чому всі фотографуються на скелях Кінашки на Буковині?

Ці скелі розташовані на горі Кінашка 1081 метр заввишки. Через неї пролягає один із популярних маршрутів для легкого похідного дня на Буковинських Карпатах.

Підйом сюди комфортний навіть для початківців і сімей з дітьми. До прикладу, Вижницький національний природний парк пропонує еколого-туристичний маршрут "Мальовничі краєвиди Кінашки". Люди проходять 7 кілометрів за 5 годин.

На вершині – ошатні скелясті масиви, де можна не тільки зробити чудові знімки для інстаграму, а й відчути енергетику природи, посмакувати джерельною водою та помилуватися панорамами гір і лісів.​

Ось який вигляд мають буковинські скелі Кінашки / Дивіться фото krasoty.zemli

Туристи часто поєднують похід зі спостереженням буковинських ландшафтів і відвідуванням регіональної форелевої ферми, розташованої неподалік. Прогулянка дарує відчуття гармонії, спокою й поєднання з природою.

Маршрути на Кінашку доступні у будь-яку пору року. Але особливо красиво тут восени, коли ліси навколо загравають кольорами золотистих і багряних відтінків.

А, як зазначає Вікіпедія, у 2025 році на Кінашці встановили дзеркало для фотографування. Тож інстаграмний досвід подорожі сюди став ще насиченішим та цікавішим.

Мандрівка на Кінашки: дивіться відео Vita_Hryhotsa

Які ще цікаві туристичні магніти Чернівецької області варто відвідати?