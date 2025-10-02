Чернівці вражають архітектурою, історією та особливою атмосферою. Туристи зазвичай обмежуються університетом і центральною площею, але Чернівці приховують куди більше цікавих куточків. Про небанальні місця, які варто побачити у Чернівцях, розповідає 24 Канал.

Куди піти у Чернівцях?

Український тревел-блогер Вадим Грінько радить обов'язково записатися на театралізовану екскурсію містом, на якій можна побачити, як жили Чернівці десятки років тому.

Пообідати після екскурсії можна у ресторані буковинської кухні "Гопачок", де усі страви готують лише з українських продуктів. Вадим радить скуштувати салат з маринованою прунею, штрудель з фореллю, телячий мозок у хрусткій вертуті та мініголубці з печі.

Увечері варто відправитися на концерт органної музики у Вірменську церкву, що у центрі міста. Тут є один з найбільших органів в Україні і звучить він – просто неймовірно. Після концерту прогуляйтеся вечірньою вулицею Ольги Кобилянської.

Дивіться відео про цікаві локації у Чернівцях:

Де шукати оглядовий майданчик, про який не знають навіть місцеві?

Користувачка тіктоку @pekarochka розповіла про оглядовий майданчик у Чернівцях, про який не знають навіть деякі місцеві мешканці. Його на даху свого будинку облаштував місцевий мешканець пан Євген. З майданчика відкривається красивий краєвид на ратушу, центральну площу та всю стару частину Чернівців.

Щоб знайти це таємне місце, потрібно йти на вулицю Кобилянської і шукати кафе Raff. Біля нього є зелені двері з домофоном на якому пише "оглядовий майданчик" та номером телефону. Щоб потрапити на дах, про зустріч слід домовитися заздалегідь.

Дивіться відео про секретний оглядовий майданчик у Чернівцях:

Авторка відео також радить помилуватися видом на Турецьку площу і побачити унікальний будинок-корабель, який своєю архітектурою нагадує судно.