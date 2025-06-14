Користувачка тіктоку @kyiv_love_live розповіла, куди варто піти, якщо приїхали у Чернівці. Про це повідомляє 24 Канал.

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Куди піти у Чернівцях

Щоб побачити місто з висоти, туристка радить відвідати оглядовий майданчик навпроти Ратуші. Його облаштував місцевий дядько Женя на даху будинку. Щоб потрапити на майданчик, варто заздалегідь зателефонувати. Номер телефону висить на дверях будинку на вулиці Кобилянської, 50. Вхід – 50 гривень.

Найпопулярніша локація у місті – це, звичайно, Чернівецький університет імені Юрія Федьковича. По території парку університету можна гуляти самостійно, а от потрапити всередину – тільки з екскурсією. Їх, на щастя, проводять щодня з 10:00 по 17:00. Вартість з людини – 100 гривень. Триває екскурсія 45 хвилин.

Також туристка радить завітати у Вірменську церкву, що на вулиці Українська, 30. Якщо пощастить, можна потрапити на органний концерт і насолодитися красивою музикою.

Ще одна цікава локація – Чернівецький обласний художній музей. Вхід – 80 гривень.

Дивіться відео про те, куди піти у Чернівцях:

Чернівці славляться своїми атмосферними двориками, тому в центрі варто заглядати у кожен куток і обов'язково знайдете щось цікаве. Найкрасивіші дворики розташовані на таких локаціях:

вул. Кобилянської, 22;

вул. Кобилянської, 20;

вул. Франка, 10.

Красивий вид на гори відкривається з оглядового майданчика на Турецькій площі. Далі варто відправитися на вулицю Федьковича, де можна помилуватися віллами та котеджами австрійського і румунського періодів.

До речі, раніше ми писали, як цікаво провести один день у Києві.