Незвичність форм та шаленої краси краєвиди на цьому місці дійсно вражають. Тож 24 Канал із посиланням на karpaty.rocks розповість про нього докладніше.

Три "шишки" над Дністром: де насолодитися унікальним краєвидом на Буковині?

Шишкові горби височіють над правим берегом Дністра на Буковині біля села Нагоряни. Це три конусоподібні пагорби заввишки 15 – 20 метрів, які у народі мають прізвиська Дід, Баба й Онучка.

Краєвид там шокує незвичністю форм та нагадує пейзажі Північної Ісландії. Походження горбів не менш вражає – адже це залишки бар'єрного коралового рифу доісторичної доби, епохи Сарматського моря.

Шишкові горби, що є частиною Товтрового кряжу, завдяки ерозії, вивітрюванню та тектонічним процесам набули своїх фантастичних обрисів. А ще й Дністер тут утворює Вороновицький меандр – величний каньйон із крутим вигином річища та мальовничими стрімчаками.

Від краєвиду з Шишкових горбів перехоплює подих. Тут можна милуватися Дністром на десятки кілометрів вперед, особливо красиво – за сходу сонця. Як зазначає wikilovesearth, у 2024 фото Шишкових горбів було у десятці найкращих світлин української природи за конкурсом "Вікі любить Землю".

Дністер як на долоні з Шишкових горбів / Дивіться фото krasoty.zemli

Урочище стало заповідником місцевого значення у 1979 році. Його площа – близько 12 гектарів. Ще тут є облаштована каплиця святого Георгія для духовного спокою та роздумів. Урочище також ідеально підходить для кемпінгу, фотоподорожей, спостереження за зорями та медитацій.

