Необычность форм и безумной красоты пейзажи на этом месте действительно поражают. Поэтому 24 Канал со ссылкой на karpaty.rocks расскажет о нем подробнее.

Смотрите также "Конец географии": где расположено наиболее отдаленное и труднодоступное село в Карпатах

Три "шишки" над Днестром: где насладиться уникальным пейзажем на Буковине?

Шишковые холмы возвышаются над правым берегом Днестра на Буковине возле села Нагоряны. Это три конусообразных холма высотой 15 – 20 метров, которые в народе имеют прозвища Дед, Баба и Внучка.

Пейзаж там шокирует необычностью форм и напоминает ландшафты Северной Исландии. Происхождение холмов не менее впечатляет – ведь это остатки барьерного кораллового рифа доисторической эпохи, часів Сарматского моря.

Шишковые холмы, что является частью Товтровой гряды, благодаря эрозии, выветриванию и тектоническим процессам приобрели свои фантастические очертания. А еще и Днестр здесь образует Вороновицкий меандр – величественный каньон с крутым изгибом русла и живописными утесами.

От вида с Шишковых холмов перехватывает дыхание. Здесь можно любоваться Днестром на десятки километров вперед, особенно красиво – при восходе солнца. Как отмечает wikilovesearth, в 2024 году фото Шишковых холмов было в десятке лучших фотографий украинской природы по конкурсу "Вики любит Землю".

Днестр как на ладони с Шишковых холмов / Смотрите фото krasoty.zemli

Урочище стало заповедником местного значения в 1979 году. Его площадь – около 12 гектаров. Еще здесь есть обустроенная часовня святого Георгия для духовного покоя и размышлений. Урочище также идеально подходит для кемпинга, фотопутешествий, наблюдения за звездами и медитаций.

Какие еще красивые локации на Днестре стоит посмотреть?