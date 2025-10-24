Ми знайшли одне з казкових місць, де можна насолодитися останніми днями осені, милуючись барвистою природою. Щоб дізнатись деталі, залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Канала з посиланням на "Національний заповідник Давній Галич".

Що цікавого побачити у Національному заповіднику "Давній Галич"?

Національний заповідник "Давній Галич" створено на основі унікального комплексу історичних і культурних пам'яток, які гармонійно поєднуються з місцевими пейзажами. Це не просто музей під відкритим небом, а справжній культурно-освітній та науковий центр, що дбає про збереження спадщини нашої історії.

Його головна мета – це віднайти, дослідити, відновити та показати світу скарби давнього Галича – колишньої столиці Галицького, а згодом і Галицько-Волинського князівств. Саме тут, серед мальовничих пагорбів і долин, розташовані унікальні місця, що пам'ятають княжі часи. Серед них: церква Святого Пантелеймона, храм Різдва Христового, Успенська церква, монастирський комплекс кармелітів, легендарна Княжа криниця та місце поховання князя Ярослава Осмомисла. У селі Крилос, що входить до території заповідника, збереглися стародавні оборонні вали, а на високому пагорбі над Дністром височіють залишки Галицького замку: свідка багатьох історичних подій.

У заповіднику дуже красиво восени / фото з інстаграму ukrainian_travels

Усього тут нараховується близько двох сотень археологічних пам'яток, які розповідають про життя та розвиток міста протягом століть. На відміну від багатьох інших стародавніх міст України, де старі культурні шари зруйновані часом чи сучасними будівлями, Галич зберіг своє минуле майже недоторканим.

Пам'ятки заповідника поступово відновлюють і реставрують. За останні десятиліття оновлено історичний центр міста, церкву Святого Пантелеймона, Успенську церкву, каплицю Святого Василія, а також низку споруд народної архітектури. На центральній площі з'явився пам'ятник князю Данилу Галицькому, як символу величі давньої держави. Нині триває реставрація Галицького замку, костелу кармелітів у Більшівцях і відновлення фундаментів Успенського собору в Крилосі.

Що можна подивитись біля заповідника?

Як зазначає Ukrainian_travels на своїй сторінці в інстаграмі, біля заповідника можна подивитись такі цікаві місця, як:

Металевий міст через Дністер;

Музей Караїмської Історії та Культури;

Музей історії давнього Галича (село Крилос);

Руїни Успенського собору (село Крилос);

Галичина могила (село Крилос);

Адреса розташування Національного заповідника "Давній Галич": вулиця Івана Франка, 1, місто Галич, Івано-Франківська область, Україна.

